28-річна Лідія Січеннікова була єдиною спортсменкою з Буковини на Олімпіаді

Міськрада Чернівців виплатить лучниці Лідії Січенніковій 200 тис. грн премії за участь в Олімпійських іграх-2020. За ці кошти спортсменка зможе оновити обладнання для тренувань та змагань. Таке рішення ухвалили депутати під час сесії міськради 29 липня.

«Чернівецькій лучниці Лідії Січенніковій, яка гідно представила країну на Олімпійських іграх у Токіо, виділено грошову допомогу. Як я і казав, міська рада не відмовляється від традиційних виплат спортсменам-олімпійцям, але головною умовою було рішення сесії», – заявив мер Чернівців Роман Клічук.

З проханням виділити спортсменці гроші до депутатів звернувся депутат від «Слуги народу» Олександр Пікулін. Він зазначив, що від Олімпіади у Лондоні у 2012 році до цьогорічних Ігор у Токіо кількість представників Чернівецької області в національній збірній зменшилась, що є значним регресом. Він також показав колегам відео зі спортивного залу, в якому тренується Лідія Січеннікова, зазначивши, що приміщення під час дощів щоразу заливає.

«Перше, що вони роблять – це борються зі стихією. Неможливо тренуватися і робити олімпійські результати в таких умовах. Тому прошу хоч щось зробити і протокольним дорученням покласти на голосування виділення Лідії Січенніковій премії у розмірі 200 тис. грн. Цих грошей спортсменці вистачить для того, щоб покрити витрати пов’язані з купівлею нового устаткування», – пояснив Олександ Пікулін.

Додамо, що Лідія Січеннікова була єдиною спортсменкою з Чернівецької області у складі української олімпійської збірної. Під час змагань зі стрільби з лука спортсменка показала результат у 623 очки. 27 липня в 1/32 фіналу чернівчанка зустрілася із німкенею Мішель Кроппен і програла суперниці з рахунком 6:0, тим самим завершивши виступи на Олімпіаді-2020.