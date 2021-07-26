Фехтувальниця Ольга Харлан оголосила про паузу

Українська фехтувальниця, чинна чемпіонка світу, олімпійська чемпіонка 2008 року Ольга Харлан вибула з боротьби за медалі на токійській Олімпіаді ще в першому колі. Вона поступилася 25-річній китаянці Ян Хен’ю з рахунком 12:15. Після програшу спортсменка оголосила про перерву в кар’єрі.

30-річна Ольга Харлан – олімпійська чемпіонка 2008 року у командній першості, бронзова призерка Олімпіади 2012 року, власниця особистої «бронзи» і командного «срібла» на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро, шестиразова чемпіонка світу, восьмиразова чемпіонка Європи, заслужений майстер спорту з фехтування. Перед Олімпіадою-2020 вважалась головною претенденткою на «золото», утім, це виявились її перші Ігри без медалі, повідомляє Sport.ua. Додамо, що збірна України в командному турнірі шаблісток уперше в історії участі не бере, тому що не пройшла кваліфікацію.

Після такого стрімкого програшу Ольга Харлан заявила, що хоче «пожити без шаблі». На своїй сторінці у Facebook спортсменка написала, що розчарована, почувається слабкою і звинувачує у програші лише себе, тому що не змогла впоратись з емоціями.

«Півтора роки без змагальної практики вочевидь вплинули на мене. Щоб почуватись упевнено, мені потрібно перемагати, відчувати змагання, адреналін. Те, що було сьогодні, важко назвати фехтуванням. Зараз я дуже хочу відпочити… морально. Хочу пожити життя без шаблі», – сказала Ольга Харлан.

Додамо, що раніше фехтувальниця сказала, що після Олімпійських ігор у Токіо подумає про те, чи завершувати кар’єру. «Залежатиме від результату і відчуттів», – говорила Ольга Харлан. Тоді ж спортсменка сказала, що хоче створити сім’ю і «пожити нормальним життям». Фехтувальниця 4 роки була одружена з українським шаблістом Дмитром Бойком, а з 2019 року зустрічається з італійським фехтувальником Луїджі Самеле.

До слова, Ольга Харлан 5 років поспіль очолювала світовий рейтинг Міжнародної федерацї фехтування. А у 2020 році вона стала прототипом ляльки Барбі від компанії Mattel. Лялька-фехтувальниця увійшла в серію Role Models.

Нагадаємо, що наступні літні Олімпійські ігри відбудуться у 2024 році в Парижі.