У Росії не показали збірну України на відкритті літньої Олімпіади-2020

Російський «Перший канал» під час параду атлетів на церемонії відкриття Олімпіади у Токіо не показав вихід на стадіон команди України, перервавши трансляцію на рекламу. Про це повідомляє РБК.

Під час трансляції «Параду націй» канал увімкнув рекламу. Під час рекламного блоку свій вихід здійснила збірна України, але в трансляцію «Першого каналу» це не потрапило.

У прес-службі російського телеканалу цю перерву в трансляції пояснили комерційними зобов'язаннями: парад триває близько двох годин, і кілька разів його доводиться переривати на рекламу.

Як нагадує російське спортивне видання «Чемпіонат», це не перший випадок, коли «Перший канал» обмежував трансляцію за участі українських спортсменів: наприклад, показ матчу чвертьфіналу Євро-2020 між Україною та Англією обірвався, коли виконувався гімн України.

Літня Олімпіада відбуватиметься в Токіо з 23 липня до 9 серпня. Олімпійські ігри мали відбутися там ще у 2020 році, але тоді через пандемію коронавірусу змагання перенесли на рік.

Усього на Іграх представлені 50 видів спорту, з них чотири (серфінг, карате, скелелазіння й скейтбординг)– уперше в історії. Україну на змаганнях представлятимуть 157 спортсменів, які виступають у 25 видах спорту. 23 липня українські спортсмени розпочали свій виступ на Олімпійських іграх у Токіо, взявши участь у кваліфікації зі стрільби з лука серед чоловіків та жінок.