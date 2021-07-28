Хом'яки звичайні занесені до Червоної книги України

На схили Дністра у Чернівецькій області випустили 32 особини європейського хом’яка. Рідкісних тварин привезли із Київського зоологічного парку для розмноження, щоб вони залишилися для відновлення місцевої екосистеми. Про перевезення хом'яків у середу, 28 липня, повідомила прес-служба Київського зоологічного парку.

«Програма з розмноження та відновлення хом’яка проводиться Київським зоопарком спільно з національним природним парком «Хотинський» із 2019 року. Хом’як звичайний або європейський — занесений до Червоної книги України та визнаний критично загрозливим видом Міжнародним союзом охорони природи», – вказано у повідомленні Київського зоологічного парку.

Хом'яків завезли на постійне проживання, створивши для них штучну екосистему. «Ми створили для них штучну екосистему. На цій території хом’яки самі собі риють нори, знають, як потрібно ховатися. Тобто інстинктивні моделі поведінки у тварин є. Згодом молодняк проходить базову підготовку, ми перевіряємо наскільки звірі готові «йти в бій» і тоді вже відправляємо їх в дику природу», – розповів ZAXID.NET речник Київського зоологічного парку Богдан Скульський.

Тварин вирощують у спеціальному реінтродукційному центрі Київського зоологічного парку, який почав працювати з 2019 року спільно з НПП «Хотинський». На базі Київського зоологічного парку працює також науковий відділ, який вивчає, в яких саме зонах скорочується популяція рідкісних тварин. Згодом науковці вирішують скільки хом'яків і на яку територію необхідно поселити.

Зазначимо, хом’як європейський занесений до Червоної книги України та визнаний критично загрозливим видом Міжнародним союзом охорони природи.