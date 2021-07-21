Понад рік тварина жила із сім'єю

На Бродівщині дика козуля понад рік жила як свійська тварина з людьми. Тепер сарну забирають на реабілітацію, аби потім повернути у дику природу. А все через скарги місцевих мешканців про напади.

У селі Станіславчик, що за 23 км від Бродів, багатодітна сім'я приручила самця козулі європейської. Понад рік тварина жила разом із родиною. Діти, яких у сім'ї є троє, назвали його Бембі та годували з рук печивом і цукерками. Спочатку тваринка ночувала в хаті. А коли підросла, її перемістили у хлів, поряд із свійськими тваринами. Але сарна почала втікати за межі приватної території та нападати на людей. Комісія, яку зібрали у відповідь на скарги, вирішила забрати тварину на реабілітацію, щоби потім відпустити у дику природу.

«Людям, які тримали в себе на подвір'ї дику тварину, повідомили про потенційну небезпеку і загрозу для дітей, коли звір ще більше підросте. Також розповіли про наслідки утримання козулі в неприродному для неї середовищі, без вільного простору», – повідомили у вівторок, 20 липня, на сторінці Бродівської міськради.

Фото Бродівської міськради

Мешканка села Мирослава Левицька розповіла ZAXID.NET, що її дитина отримала синяки через тварину.

«Двоє моїх дітей йшли з магазину. Коли вони поверталися додому, тварина перестрибнула через невисоку сітку, наздогнала їх, перекинула на асфальт і почала бити рогами. Старший син, якому 10 років, за роги відволік косулю від доньки, але тварина почала буцати його в живіт. Діти почали кричати, господиня вийшла на подвір’я, почула крик, пішла до них, казала потримати його трошки, що вона забере. Діти прибігли додому налякані. Донька, якій 9 років, мала синці по всьому тілі: на сідницях, на ніжках, у районі нирки і коло грудей. Мене, можливо, звинувачують у тому, що забирають тварину від родини, яка її вигодувала, від дітей. Але я просто захищала свою дитину», – каже жінка.

Загалом за останній час староста Володимир Ясінський отримав чотири скарги. Мешканці скаржилися, що тварина напала на трьох дітей та одного дорослого.

«Ця сім'я знайшла тварину понад рік тому травмовану. Вони її вигодували. Але зараз самець козулі підріс. А влітку у них починається період гону, вони стають агресивні. Господар сім'ї, яка приручила тварину, усвідомлював, що вона може наробити біди. Вони вже пробували відвозити його в ліс, але він повертався. Тож він погодився, щоби тварину забрали, а потім відпустили в дику природу», – розповів Володимир Ясінський, староста с. Станіславчик Бродівської ОТГ.

Тварину передадуть у мисливське господарство «Стир» для реабілітації. Пізніше її повернуть у дику природу.