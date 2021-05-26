Франківський райсуд Львова зобов'язав виплатити 10 тисяч гривень постраждалій від нападу пітбуля львів'янці. Власниця бійцівського собаки на судове засідання не прийшла, але відомо, що після інциденту її оштрафували на 51 гривню і, за рішенням суду, мали конфіскувати собаку. Тепер її ще й зобов'язали виплатити компенсацію за той інцидент.

Напад пітбуля на львів'янку стався ще в липні 2018 року. Жінка вночі вигулювала свого собаку породи левретка, коли помітила пітбуля без намордника і повідка. Пітбуль спершу накинувся на левретку постраждалої, а коли жінка спробувала розборонити собак, то покусав ще й її. Під час судового засідання жінка розповіла, що власниця пітбуля також була присутня під час нападу собаки, але не зупинила його.

У вересні 2018-го суд оштрафував власницю пітбуля на 51 гривню і зобов'язав виконавчу службу конфіскувати в неї собаку. Тоді під час засідання жінка пояснювала, що насправді пітбуль гуляв в наморднику, але напав на левретку після того, як та почала до нього гавкати. За її словами, намордник з бійцівського собаки зірвала сама постраждала, коли розбороняла собак.

На судове засідання щодо виплати компенсації власниця пітбуля не прийшла, але суддя Франківського райсуду Львова Світлана Мартьянова вирішила, що є достатньо підстав задовольнити позов постраждалої львів'янки. Після нападу її собака перенесла кілька операцій і досі, за майже три роки після нападу, проходить курс реабілітації.