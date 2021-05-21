У 2018 році Наталії М. впав фрагмент будинку на вул. Франка, 8

Мешканка Коломиї відсудила в ОСББ понад 500 тис. грн компенсації після того, як їй на голову впав фрагмент фасаду будинку у Львові.

27 лютого 2018 року на голову Наталії М. впала частина фасаду будинку на вул. Франка, 8. Жінка отримала злам черепу та забій мозку. Наталія М. довго лікувалася у Львові та у Коломиї, пережила операцію і отримала ІІІ групу інвалідності.

Будинок на вул. Франка, 8 перебуває на балансі ОСББ «Франка 8», отож жінка подала позов до суду з вимогою компенсувати їй моральну шкоду у розмірі 500 тис. грн та ще 26 тис. грн матеріальної шкоди.

13 травня 2021 року цю справу розглянув Галицький районний суд Львова. Представник ОСББ «Франка 8» на засідання не прийшов.

Суддя Галицького райсуду Віталій Стрельбицький погодився, що падіння фрагменту фасаду на голову Наталії М. призвело до фізичних та психологічних страждань жінки. Розглянувши доводи Наталії С. та висновок судово-психологічної експертизи суддя вирішив задовольнити позов постраждалої повністю. Так, «ОСББ 8» має виплатити 500 тис. грн моральної компенсації Наталії М. та ще 26 тис. грн – матеріальної шкоди.

Цей вирок набуде чинності, якщо протягом 30 днів ОСББ «Франка 8» не подасть на нього апеляцію.