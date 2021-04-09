Під час буревію 30 вересня 2019 року у Львові впало 15 дерев

Львів’янин Павло Г. Відсудив у Львівської міської ради 84,1 тис. грн компенсації за повалене на його автомобіль дерево. Машину чоловіка пошкодило під час сильного буревію.

Як вказано у позові львів’янина Павла Г., 30 вересня 2019 року він припаркував свій автомобіль Hyuindai Tucson на вул. Братів Міхновських, 28. Близько 18:00 на машину впало дерево, пошкодивши її. Згідно з висновком експерта, збитки від падіння дерева на машину Павла Г. становлять 84,1 тис. грн.

Син Павла Г. звернувся до Залізничної районної адміністрації та в ЛКП «Граніт», щоб з’ясувати, на чиєму балансі перебуває дерево, але отримав відповідь, що вони не є балансоутримувачами дерев. Павло Г. з’ясував, що контролювати стан дерев у місті має департамент містобудування. Тому Павло Г. звернувся до суду, щоб отримати від цього департаменту ЛМР матеріальну компенсацію 84,1 тис. грн.

Суд першої інстанції відмовив Павлу Г. у позові і він звернувся у Львівський апеляційний суд. Колегія суддів за головуванням Юлії Мікуш визнала бездіяльність департаменту містобудування ЛМР, оскільки його працівники неналежно слідкували за станом дерева, через що воно впало на машину Павла Г. Таким чином на засідання 2 квітня 2021 року апеляційний суд задовольнив позов Павла Г. і стягнув з департаменту містобудування 84,1 тис. грн матеріальної компенсації. Окрім того, департамент містобудування має компенсувати 5 тис. грн Павлу Г. за послуги адвоката.

Зазначимо, що 30 вересня 2019 року у Львові був буревій, який повалив 15 дерев. Раніше ZAXID.NET повідомляв про львів’янина, який відсудив у мерії 106 тис. грн за повалене на його машину під час цієї негоди дерево.