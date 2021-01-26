Львівський стоматолог Олег Лозинський відсудив у Львівської міської ради 106 тис. грн компенсації за повалене на його машину дерево. Відповідну постанову склав Галицький районний суд під час засідання 20 січня.

У матеріалах цієї справи вказується, що 30 вересня 2020 року Олег Лозинський припаркував свій автомобіль Hundai I40 на вул. Личаківській, 33а біля місця своєї роботи. Того дня у Львові був сильний вітер, через що на машину чоловіка впало дерево. Згідно з результатами експертизи, внаслідок цього інциденту автомобіль зазнав шкоди на 106,5 тис. грн. Земельна ділянка, на якій припаркувався Олег Лозинський, перебуває у комунальній власності, тому відшкодування збитків за повалене дерево покладається на Львівську міську раду.

Представник міської ради у суді заявив, що Олег Лозинський не надав достатньо доказів, що його машину пошкодило саме повалене дерево. Він також повідомив, що утриманням дерев і їх обстеженням займаються районні адміністрації.

Суддя Личаківського суду Ірина Волоско назвала вимоги Олега Лозинського обґрунтованими та задовольнила його позов. Після розгляду цієї справи в апеляційному суді Львівська міська рада має сплатити Олегу Лозинському 106,5 тис. грн матеріальної компенсації.

Зазначимо, що 30 вересня 2019 року у Львові був буревій, який повалив 15 дерев.