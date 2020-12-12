53-річна львів’янка Наталія К. відсудила у Львівського вищого професійного художнього училища 18 тис. грн компенсації за отриману внаслідок падіння травму. Жінка послизнулася на льоду біля свого будинку, який перебуває на балансі училища, і зламала руку.

Інцидент трапився 9 січня 2020 року біля будинку на вул. Сластіона, де мешкає жінка. У суді, який відбувся 17 листопада, Наталія К. розповіла, що зранку 9 січня 2020 року вона вийшла з під’їзду свого будинку і на прилеглій до нього території послизнулась на тротуарі, що був вкритий льодом. Жінка впала і зламала руку.

За словами Наталії К., на лікування вона втратила 8000 грн, а також витратила ще 7000 грн на таксі. Також жінка заявила, що їй заподіяли моральну шкоду, оскільки вона тривалий час не могла сама себе обслуговувати та отримала психологічний стрес. Моральну шкоду постраждала оцінила у 20 тис. грн.

Будинок, в якому живе Наталія К., перебуває на балансі Львівського вищого професійного художнього училища. Представник цього навчального закладу заявив у суді, що Наталія К.не навела доказів, що отримала травму саме через ожеледицю і що прибудинкова територія належить училищу. Він також заявив, що 9 січня прибиральниця посипала території біля будинку Наталії К. піском, однак не надав суду докази цього.

Сусідка Наталії К. у суді розповіла, що разом з нею виходила з під’їзду зранку 9 січня, відтак побачила, що та послизнулась на льоду і впала. Суд також взяв до уваги попередження синоптиків про ожеледицю 9 січня.

Зрештою суддя Залізничного районного суду Дмитро Боровков вирішив частково задовольнити позов Наталії К. Він стягнув з Львівського вищого професійного художнього училища 8000 тис. грн майнової шкоди та 10 тис. грн моральної компенсації на користь жінки.

Це рішення суду ще не набрало законної сили, бо не пройшло 30 днів з моменту його прийняття.

Як повідомляв ZAXID.NET, 9 січня 2020 року у Львові через сильну ожеледицю до медиків звернулися 87 травмованих мешканців.