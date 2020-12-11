В Україні на вихідних суттєво погіршиться погода
Синоптики прогнозують похолодання, дощі та мокрий сніг
На території Україні погода погіршиться вже на цих вихідних. Майже на всій території України дощитиме та падатиме мокрий сніг. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
У суботу, 12 грудня, на всій території України жовтий рівень небезпеки через ожеледицю. На заході України температура коливатиметься від -1 до -4 градусів. На півночі та сході температура від -4 до -6, на півдні – від -1 до 2 градусів. На всій території України, окрім Полтавської, Сумської Херсонської областя, а також АР Крим, падатиме дощ та мокрий сніг. Вітер східний, 7-12 м/с.
В неділю, 13 грудня, на заході, півночі та півдні України дощитиме та падатиме мокрий дощ. Натомість температура у цих регіонах коливатиметься від 2 до 5 градусів тепла. Без істотних опадів в АР Крим, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Харківських областях. Вітер південно-східний та східний, 7-12 м/c.