На території Україні погода погіршиться вже на цих вихідних. Майже на всій території України дощитиме та падатиме мокрий сніг. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У суботу, 12 грудня, на всій території України жовтий рівень небезпеки через ожеледицю. На заході України температура коливатиметься від -1 до -4 градусів. На півночі та сході температура від -4 до -6, на півдні – від -1 до 2 градусів. На всій території України, окрім Полтавської, Сумської Херсонської областя, а також АР Крим, падатиме дощ та мокрий сніг. Вітер східний, 7-12 м/с.

В неділю, 13 грудня, на заході, півночі та півдні України дощитиме та падатиме мокрий дощ. Натомість температура у цих регіонах коливатиметься від 2 до 5 градусів тепла. Без істотних опадів в АР Крим, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Харківських областях. Вітер південно-східний та східний, 7-12 м/c.