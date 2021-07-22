Стан будівлі міської друкарні, збудованої у 1920 році, оцінили як задовільний

Управління майном спільної власності Львівської облради продало приміщення міської друкарні у Стрию за 1,1 млн грн. Аукціон відбувся на електронному майданчику Prozorro Sale у четвер, 22 липня.

Продали адміністративний корпус друкарні на вул. Богдана Хмельницького, 34 площею 94,2 м2​ та розміщені поруч допоміжні приміщення. Дерев’яний будинок 1920 року побудови перебуває в задовільному стані та розташований на земельній ділянці площею 16 соток.

Стартова ціна продажу становила 300 тис. грн. На аукціон зголосилися чотири учасники. Переміг місцевий підприємець Ігор Олексишин, запропонувавши ціну 1,1 млн грн – на 1 грн більше від найближчого конкурента компанії «Едельвейс сервіс».

За даними YouControl, Ігор Олексишин займається діяльністю у сфері роздрібної торгівлі.

На сесії у квітні Львівська облрада затвердила перелік об’єктів спільної власності громад області, які виставлять на приватизацію через аукціон у 2021 році. Аукціони з продажу були оголошені на початку липня. Львівська облрада вже продала медичні склади у Городку та підвальні приміщення у колишньому будинку побуту на просп. Чорновола, 59 у Львові.