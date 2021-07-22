Підвальні приміщення у колишньому будинку побуту у Львові викупив власник компанії «Фотонова»

Управління майном спільної власності Львівської облради продало два комунальні об'єкти – медичні склади у Городку та підвальні приміщення у колишньому будинку побуту на проспекті Чорновола у Львові. Аукціони відбули на електронному майданчику Prozorro Sale у середу, 21 липня.

Медичні склади у Городку на вул. Павлика, 1, загальною площею понад 1400 м2, придбало ТзОВ «Українсько-польське спільне підприємство «ЗВК», яке було єдиним учасником аукціону. Початкова ціна продажу становила 5,5 млн грн. Компанія викупила приміщення, запропонувавши ціну 5,6 млн грн. Стан будівель задовільний, вони розташовані на земельній ділянці площею 0,8 га.

За даними YouControl, «Українсько-польське спільне підприємство «ЗВК» зареєстроване 17 років тому у Львові. Засновницею є львів’янка Галина Алексейчук.

На аукціон з продажу підвальних приміщень площею 113 м2 у колишньому будинку побуту на просп. Чорновола, 59 у Львові зголосилися два учасники. Стартова ціна становила 757 тис. грн. Переміг львівський підприємець Ігор Батюк, запропонувавши ціну 1,2 млн грн.

За даними YouControl, Ігор Батюк здійснює діяльність у сфері фотографії, виробництва виробів з паперу та картону. Він є власником львівської компанії «Фотонова».

Викуплені ним приміщення розміщені у п’ятиповерховій нежитловій цегляній будівлі поблизу центру Львова та використовуються як допоміжні (складські). Їх стан задовільний. Також на аукціон виставлені ще два приміщення на першому та другому поверсі у цьому будинку. Нагадаємо, у колишньому будинку побудуту планують облаштувати офісний центр. На початку липня цього року виконком Львівської міськради надав відповідні погодження.

На сесії у квітні Львівська облрада затвердила перелік об’єктів спільної власності громад області, які виставлять на приватизацію через аукціон у 2021 році. Аукціони з продажу були оголошені на початку липня.