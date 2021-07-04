Львівська облрада продає три приміщення в колишньому будинку побуту на пр. Чорновола у Львові

У неділю, 4 липня, управління майном спільної власності Львівської облради повідомило про продаж з аукціону шести комунальних приміщень. Продаються три приміщення у Львові, медичні склади в Буську та Городку та міська друкарня у Стрию.

Так, на аукціон виставили медичні склади у Буську на вул. Надсяння, 3. Загальна площа приміщень – понад 1300 м2. Стартова ціна – 3,99 млн грн. Будівлі розташовані на земельній ділянці загальною площею 0,6 га, яка перебуває в постійному користуванні Львівської облради.

Також продаються медичні склади у Городку на вул. Павлика, 1. Загальна площа приміщень понад 1400 м2​. Початкова ціна продажу – 5,5 млн грн. Будівлі розташовані на земельній ділянці, площею 0,8 га, яка перебуває в постійному користуванні Львівської облради.

Ще три виставлені на аукціон приміщення розміщені у колишньому будинку побуту на проспекті Чорновола,59 у Львові. Стартова ціна продажу нежитлових підвальних приміщень, площею 113 м2​, в цій будівлі 757 тис. грн.

Нежитлові приміщення другого поверху, площею 63,4 м2​, продають зі стартовою ціною трошки більше 1 млн грн, а приміщення на першому поверсі, площею 32,6 м2​, – майже 670 тис. грн. На початку липня цього року виконком Львівської міськради погодив містобудівні умови і обмеження на перебудову цієї будівлі під офісний центр.

Окрім того, продається приміщення міської друкарні у Стрию на вул. Богдана Хмельницького, 34. Загальна площа будівель 94,2 м2​, стартова ціна – 300 тис. грн.

Аукціони відбудуться 21 та 22 липня на електронному майданчику Prozorro Sale.

На сесії у квітні Львівська облрада затвердила перелік об’єктів спільної власності громад області, які виставлять на приватизацію через аукціон у 2021 році.