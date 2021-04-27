З аукціону продадуть аптечні склади на вул. П'ясецького, які раніше хотіли списати

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 27 квітня, затвердила перелік об’єктів спільної власності громад області, які виставлять на приватизацію через аукціон у 2021 році. До переліку включили сім приміщень, зокрема, медичні склади у Львові, Буську та Городку. Рішення підтримали 66 депутатів.

До переліку на приватизацію потрапили колишні аптечні склади загальною площею понад 5 тис. м2 на вул. П’ясецького, 9 у Львові, які раніше хотіли списати, та три приміщення на проспекті Чорновола, 59 (загальною площею понад 100 м2).

Окрім того, на приватизацію виставили низку приміщень у районах – медичні склади в Буську на вул. Надсяння, 3 (понад 1300 м2) та в Городку на вул. Павлика, 1 (понад 1400 м2), а також приміщення міської друкарні в Стрию на вул. Богдана Хмельницького, 34 (94 м2).

З переліку на приватизацію тимчасово вилучили чотири приміщення в будинку на вул. Городоцькій, 2 у центрі Львова, де, зокрема, розміщені діючі лабораторії Львівського обласного лабораторного центру МОЗ. Голова Львівської облради Ірина Гримак пояснила, що це пов’язано з потребою провести повторну інвентаризацію цих приміщень.

Ініціативу виставити на продаж приміщення лабораторій в будинку на вул. Городоцькій,2 обговорювали на попередньому засіданні сесії ЛОР 13 квітня. Після цього головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко звернувся до керівництва Львівської облради з проханням не продавати у час пандемії коронавірусу приміщення, де розміщені діючі лабораторії Львівського обласного лабораторного центру МОЗ.