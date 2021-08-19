Виконком розглядає можливість преміювати всіх місцевих мешканців які двічі вакцинувалися

Виконавчий комітет Івано-Франківської міськради ухвалив рішення про преміювання вчителів, які отримали дві дози вакцини від COVID-19. Сума премії становитиме 1 тис. грн, повідомив на своїй сторінці міський голова Руслан Марцінків.

Івано-Франківський виконком для мотивації працівників освіти вакцинуватися, проголосував за виділення премій освітянам, які отримають дві дози вакцини.

«На виконкомі проголосували за преміювання освітян, які отримали дві дози вакцини! Таких уже понад 40%, але є куди рухатися. На нас насувається чергова хвиля коронавірусної хвороби. І для того, щоб діти могли ходити в садочки та школи, для того, щоб ми знову місяцями не сиділи на карантині – треба вакцинуватися. Я вакцинувався сам і закликаю долучатися усіх. Це єдиний спосіб уберегти себе, своїх близьких та колег, визнаний міжнародною спільнотою», – заявив міський голова Івано-Франківська.

Сума премії для вакцинованих освітян становитиме 1 тис. грн. Окрім того, івано-франківські чиновники розглядають можливість виділення винагороди не лише для освітян, але і для всіх місцевих мешканців які вакцинувалися.

Як повідомляв ZAXID.NET станом на 10 серпня у Івано-Франківській ОТГ з трьох тисяч освітян, дві дози вакцини від COVID-19 отримали 47%. В той же час 31% вчителів взагалі відмовилися від щеплення, а 21% вагаються, чи взагалі будуть його робити.