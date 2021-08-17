Досі в області провакцинувалося 26% освітян

Невакциновані вчителі тернопільських шкіл щотижня будуть змушені здавати ПЛР-тест, щоб мати можливість викладати у школі. Такі тести освітяни здаватимуть за особисті кошти. Обов'язкове тестування вчителів запровадять, якщо область перейде із «зеленої» у будь-яку іншу зону карантину. Про це ZAXID.NET розповіла головна санітарна лікарка Тернопільщини Ольга Чайчук.

Вона уточнила, що постійне ПЛР-тестування передбачене змінами до постанови Кабміну, прийнятими наприкінці липня 2021-го. Так, якщо у школі буде вакциновано менше 80% вчителів, то заклад змушений буде перейти на дистанційну форму навчання у випадку, якщо область буде у «жовтій», «помаранчевій» або «червоній» карантинній зоні. Якщо у закладі не буде 80% вакцинованих вчителів, то вони будуть змушені робити ПЛР-тестування, щоб довести, що не хворіють на коронавірус.

«Це передбачено постановою Кабінету міністрів України і змінами до неї – щотижнево вчителі будуть здавати ПЛР за власний кошт для того, щоб перевіряти свій стан здоров’я», – наголошує Оксана Чайчук ZAXID.NET.

За словами начальниці департаменту освіти Тернопільської ОДА Ольги Хоми, наразі в області вакциновані більше 11 тисяч педагогічних працівників із 43 тисяч (26%). Чиновники очікують, що з початком навчального року вчителі активніше підуть вакцинуватися.

«Освітяни постануть перед вибором – або вчимося нормально, або школи йдуть на дистанційне навчання. Адже, згідно з постановою Кабінету міністрів і ухвалених змін, якщо в обласних і міських школах не має 80% вакцинованих вчителів і якщо «зелена» зона – то вчимося, якщо «жовта» – то одразу впроваджується дистанційне навчання. Це також стосуватиметься і перших класів», – розповідає ZAXID.NET Ольга Хома.

Наразі департамент освіти чекає ще додаткових рекомендацій від МОН і МОЗ стосовно початку навчального року та самого процесу навчання.