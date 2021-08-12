Міністерство охорони здоров’я рекомендує скоротити інтервал між першою та другою дозою вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech до мінімального терміну, зазначеного в офіційній інструкції, – 14 днів. Про це повідомила прес-служба МОЗ в четвер, 12 серпня.

«МОЗ рекомендує медикам, які щеплюють населення, запрошувати пацієнтів на отримання другої дози вакцини CoronaVac через 14 днів після першої. До того ж самі пацієнти теж можуть просити зробити друге щеплення через цей інтервал», – йдеться в повідомленні.

Відповідні рекомендації міністерство надало через поширення коронавірусного штаму «Дельта», а також через поступове зростання захворюваності в Україні.

Зокрема, експерти МОЗ проаналізували рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я та останні дослідження ефективності цієї вакцини за різних інтервалів між дозами.

Раніше інтервал між двома дозами вакцини CoronaVac становив 28 днів. Водночас для препарату Pfizer визначений інтервал між двома дозами становить 3 тижні, для Oxford/AstraZeneca – 12 тижнів, а для Moderna – 28 днів.