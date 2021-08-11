Кіпр дозволив в’їзд щепленим вакциною CoronaVac
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Кіпр розширив перелік вакцин від коронавірусу, після вакцинації якими туристи можуть безперешкодно відвідувати острів. До цього переліку додали китайську вакцину CoronaVac, яка широко використовується в Україні. Через те, що раніше цієї вакцини не було у списку дозволених, багато українців не могли скористатися спрощеним в’їздом на Кіпр, який почав діяти з 1 липня.
«Згідно з відповідним рішенням, Республіка Кіпр розширила перелік вакцин, сертифікати про вакцинацію якими, видані відповідними органами України, є підставою для безперешкодного перетину кордону Республіки Кіпр», – повідомило посольство України на Кіпрі в середу, 11 серпня.
йдеться про такі вакцини:
- Janssen/Johnson&Johnson;
- Vaxzevria (AstraZeneca);
- Pfizer-BioNTech;
- Moderna;
- Sputnik (Gam-COVID-Vac);
- Sinopharm (BBIBPCOVID-19);
- Sinovac (CoronaVac);
- AstraZeneca-Covishield;
- AstraZeneca-SKBio.
Перед поїздкою копію сертифіката про щеплення англійською мовою потрібно завантажити на платформі Cyprus Flight Pass за 48 годин до вильоту, а також вказати дані про вакцинацію. Невакцинованим пасажирам необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений в сертифікованій лабораторії на території України протягом 72 годин до вильоту, зазначає «Українська правда».