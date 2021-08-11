Кіпр розширив перелік вакцин від коронавірусу, після вакцинації якими туристи можуть безперешкодно відвідувати острів. До цього переліку додали китайську вакцину CoronaVac, яка широко використовується в Україні. Через те, що раніше цієї вакцини не було у списку дозволених, багато українців не могли скористатися спрощеним в’їздом на Кіпр, який почав діяти з 1 липня.

«Згідно з відповідним рішенням, Республіка Кіпр розширила перелік вакцин, сертифікати про вакцинацію якими, видані відповідними органами України, є підставою для безперешкодного перетину кордону Республіки Кіпр», – повідомило посольство України на Кіпрі в середу, 11 серпня.

йдеться про такі вакцини:

Janssen/Johnson&Johnson;

Vaxzevria (AstraZeneca);

Pfizer-BioNTech;

Moderna;

Sputnik (Gam-COVID-Vac);

Sinopharm (BBIBPCOVID-19);

Sinovac (CoronaVac);

AstraZeneca-Covishield;

AstraZeneca-SKBio.

Перед поїздкою копію сертифіката про щеплення англійською мовою потрібно завантажити на платформі Cyprus Flight Pass за 48 годин до вильоту, а також вказати дані про вакцинацію. Невакцинованим пасажирам необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений в сертифікованій лабораторії на території України протягом 72 годин до вильоту, зазначає «Українська правда».