42 дитини заразилися коронавірусом в оздоровчому центрі в Одесі
«Молоду гвардію» частково закрили на карантин
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Медики зафіксували захворювання на коронавірус у 42-х дітей і двох вихователів оздоровчого центру «Молода гвардія», хворих ізолювали. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на департамент охорони здоров’я Одеської ОДА.
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Речниця департаменту Людмила Мельничук повідомила, що станом на 17 серпня виявлено інфікування коронавірусом 42-х дітей і 2-х вихователів дитячого закладу. Через це у дитячому центрі запроваджено карантинні заходи.
Зараз у центрі «Молода гвардія», що розташований в Одесі, відпочиває 7 зміна дітей. Центр почав приймати дітей 16 березня – незадовго до того, як регіон перейшов в «червону зону» каранртину.
До кінця березня в центрі було вісім підтверджених випадків Covid-19, але він продовжував працювати. Влітку крива захворюваності пішла вниз, і епідситуація в таборі стабілізувалася.