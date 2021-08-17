Медики зафіксували захворювання на коронавірус у 42-х дітей і двох вихователів оздоровчого центру «Молода гвардія», хворих ізолювали. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на департамент охорони здоров’я Одеської ОДА.

Речниця департаменту Людмила Мельничук повідомила, що станом на 17 серпня виявлено інфікування коронавірусом 42-х дітей і 2-х вихователів дитячого закладу. Через це у дитячому центрі запроваджено карантинні заходи.

Зараз у центрі «Молода гвардія», що розташований в Одесі, відпочиває 7 зміна дітей. Центр почав приймати дітей 16 березня – незадовго до того, як регіон перейшов в «червону зону» каранртину.

До кінця березня в центрі було вісім підтверджених випадків Covid-19, але він продовжував працювати. Влітку крива захворюваності пішла вниз, і епідситуація в таборі стабілізувалася.