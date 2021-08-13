Від п’ятниці, 13 серпня, у Львові розпочали масове щеплення студентів та аспірантів університету імені Івана Франка проти коронавірусу. Записатися на вакцинацію дуже просто. Потрібно лиш заповнити спеціальну Google-форму. Там можна обрати зручний для себе час та день.

Цей процес, кажуть в університеті, абсолютно добровільний. Вакцинуватися нікого не змушують. Не імунізуватимуть наразі і неповнолітніх студентів. Адже на це потрібна згода батьків. Тож чекатимуть подальших рекомендацій МОЗу. А ще – відсутність вакцинації проти коронавірусу ніяк не впливатиме на заселення в гуртожитки.

«Якщо ми не будемо селити невакцинованих студентів у гуртожитки, ми по факту порушуємо їхні права. Станом на сьогодні, ми будемо поселяти за звичною процедурою. Та з минулого року практикуємо застосування довідок про стан здоров'я на момент заселення», – розповідає голова профкому студентів ЛНУ ім. І. Франка Микола Спересенко.

Вакцинуватися студенти та аспіранти можуть у приміщенні географічного факультету на вул. Дорошенка. Там діє пункт вакцинації. Він уже був облаштований, адже нещодавно там щеплювали працівників вишу.

«Ми плануємо з 1 вересня пункт вакцинації перенести в головний корпус університету, в окрему аудиторію. І також хочемо відкрити такий пункт у гуртожитках», – каже Микола Спересенко.

Вакцинувати студентів приїхала мобільна бригада 10-ї поліклініки. Молодь імунізуватимуть вакциною Moderna. В перший день планують щепити близько сотні студентів. Надалі планують, що темпи будуть збільшувати.

«Я вважаю, що це потрібно. Оскільки я молода людина, мені не пропонували в чергах вакцинуватися швидше. Тому це перший і найшвидший варіант, який я отримала. Це хороший крок. Тому що, якщо буде змішана форма навчання, ризик захворіти зменшиться і перебіг хвороби буде легший», – вважає студентка історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка Таня.

Загалом, у Франковому університеті на денній формі навчається 16 тис. студентів та аспірантів. За серпень-вересень планують імунізувати хоча б 70%. Що стосується викладачів, то наразі щепилося близько 2,5 тис. працівників.

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