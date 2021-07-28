У випадку погіршення епідситуації, працюватимуть лише школи з вакцинованими вчителями

Кабінет міністрів України під час засідання 28 липня ухвалив рішення про роботу навчальних закладів в умовах карантину. Так, у разі переходу області до жовтого, помаранчевого або червоного карантинного рівня епідемічної безпеки, працюватимуть тільки ті садочки, школи та училища, де від коронавірусу щеплено 80% персоналу.

У прес-службі Міністерства охорони здоров'я також пояснили, як керівники навчальних закладів можуть організувати вакцинацію працівників. Керівники мають сформувати списки охочих вакцинуватись і передати їх органам управління освітою місцевих рад. Ті, у свою чергу, передають списки у департаменти освіти облдержадміністрацій. Керівники закладів профтех та фахової передвищої освіти надають списки в департаменти освіти ОДА. Далі регіональні координатори з вакцинації повідомляють керівникам навчальних закладів, коли приїде мобільна бригада для вакцинації освітян та іншого персоналу.

Уточнені списки керівники мають надати до першого приїзду мобільної бригади до закладу освіти. Надалі будь-які зміни в списках узгоджуються з регіональними координаторами з вакцинації в індивідуальному порядку. Додамо, що раніше міністр освіти Сергій Шкарлет говорив, що вакцинацію для освітян можуть зробити обов'язковою.

Нагадаємо, освітян в Україні почали щепити на третьому етапі вакцинації. Зараз розпочався 5 етап вакцинації, на якому щеплення можуть отримати всі охочі. В Україні для вакцинації використовують препарати AstraZeneca, Coronovac, Moderna і Pfizer.