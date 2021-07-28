Від сьогодні вступники можуть дізнатися чи отримали вони рекомендації на бюджетну форму навчання

В електронних кабінетах українських вступників уже з'явились рекомендації для зарахування на навчання до закладів вищої освіти за кошти державного або регіонального бюджету. Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки.

Як розповіли у відомстві, загалом потрапити на бюджет цьогоріч змогли 64976 вступників. Мова йде про вступ на бакалавра, а також магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування.

«У своїх електронних кабінетах вступники можуть дізнатися, чи отримали вони рекомендації на бюджет – навпроти відповідної заяви статус зміниться на «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)», – пояснюють у відомстві.

Для зарахування на бюджет вступники мають подати до університетів оригінали документів. Це потрібно зробити до 18-ї години 2 серпня. В МОН також назвали перелік необхідних документів:

копія документа, що посвідчує особу;

оригінал документа про освіту та додаток до нього;

копія військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);

сертифікати ЗНО;

4 кольорові фото 3Х4;

підписана Приймальною комісією видрукована заява на вступ (для тих вступників, які подавали заяви через електронний кабінет);

інші документи, що передбачені Правилами прийому конкретного закладу.

Надсилання документів засобами поштового зв’язку здійснюється з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО.

Вступникам, які подавали електронну заяву та отримали рекомендацію до зарахування й планують виконувати вимоги до зарахування засобами електронного або поштового зв’язку, необхідно додатково до комплекту документів сформувати з електронного кабінету та підписати КЕП (відповідну інструкцію опубліковано на сторінці Мінцифри) або роздрукувати/написати власноруч та підписати відповідну заяву на вступ.

У разi дистанційного надання оригіналів необхідних документів та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

Зарахування на бюджет відбудеться 9 серпня. Переведення на вакантні бюджетні місця будуть тривати до 19 серпня.

У вступників, які не отримають жодної рекомендації на бюджет 28 серпня, статус навпроти всіх заяв залишиться «Допущено до конкурсу».

Усі ці заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт. Строки прийому оригіналів документів на контракт визначає сам виш, але не пізніше 30 вересня.