Обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) Львівської ОДА рекомендувала ректорам навчальних закладів заселяти в гуртожитки лише вакцинованих студентів. Такі заходи, на думку посадовців, мають запобігти можливому спалаху Covid-19 на початку нового навчального року.

На засіданні у вівторок, 10 серпня, члени обласної комісії ТЕБ і НС обговорили проблеми вакцинальної кампанії на Львівщині. Йшлося про те, що восени цього року очікується черговий спалах коронавірусної інфекції, у тому числі штаму «Дельта». Зважаючи на це, прийняли рішення про збільшення темпів вакцинації мешканців.

Керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко-Тімко розповіла, що наразі вакциновано понад 420 тис. з 2,5 млн мешканців Львівщини. Показник щеплень в області нижчий від середнього по Україні. Вона нагадала, що в разі потрапляння області у жовту, помаранчеву чи червону зону проводити навчання в очному режимі зможуть заклади освіти, де вакциновані 80% викладачів. Відповідне рішення про роботу навчальних закладів в умовах карантину уряд ухвалив 28 липня цього року.

Аби запобігти спалаху Covid-19 cеред молоді, комісія рекомендувала ректорам вишів заселяти в гуртожитки лише вакцинованих студентів.

«На Львівщині категорія студентів складає понад 100 тисяч осіб. Тим самим збільшиться ризик поширення вірусу Covid-19 здебільшого серед молоді. Відтак члени комісії рекомендують керівникам навчальних закладів (зокрема, ректорам вищих навчальних закладів) проводити заселення студентів у відомчі гуртожитки тільки після проходження повного курсу вакцинації від Covid-19», – повідомили в ЛОДА.

Окрім того, комісія зобов’язала голів РДА взяти під особистий контроль процедуру вакцинальної кампанії на територіях, провести роз’яснювальні наради з головами громад, керівниками закладів охорони здоров’я, освіти, підприємств, представниками громадських організацій. Центри вакцинації мають працювати у кожному райцентрі та в інших містах області із робочим графіком сім днів на тиждень.