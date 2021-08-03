Розповсюдження «дельта»-штаму Covid-19 може змінити плани МОН щодо дистанційного навчання

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що повернення до дистанційного навчання наразі не розглядається, але в МОН не виключають імовірності його впровадження. Про це він сказав у інтерв'ю виданню «Слово і діло».

«Станом на зараз, в принципі, перспектив немає», – заявив Шкарлет, відповідаючи на питання про можливість дистанційної освіти з вересня.

Водночас він визнав, що розповсюдження «дельта»-штаму Covid-19 може змінити плани МОН.

«Тому імовірність завжди є, у будь-якому випадку», – сказав Шкарлет.

Міністр нагадав, що нинішній план уряду передбачає очне навчання за будь-якої епідемічної ситуації за умови вакцинації 80% персоналу.

«У нас сьогодні, наприклад, у Київській області 90% вакциновано. Дошкільна освіта, середні заклади позашкільної – 31% вже вакциновано у цілому. Але є заклади, де 90% вакциновані, є заклади, де 70%, є заклади, де 7% вакциновані. Країна не однорідна. Я днями, наприклад, був у Житомирі, то Житомирська міська рада і колеги, які відповідають за освіту, дуже позитивно сприйняли те, що є норма про 80%, яка дозволяє навіть у червоній зоні виходити на очний процес навчання. Це стимулює батьків, і вже батьки можуть стимулювати педколективи для того, щоб вакцинуватися і виводити дітей на повноформатне навчання», – сказав він.

Шкарлет також наголосив, що сфера освіти дуже контактна і навіть якщо діти, можливо, хворіють менше, вони все одно є потенційними переносниками вірусу.

До слова, минулого тижня Міністерство охорони здоров'я заявило, що за місяць до початку навчального року в Україні вакцинували від Covid-19 вже 51% освітян.