За словами начальниці управління охорони здоров’я Марії Бойко, у дитсадках міста вакцинувалися лише 14% вихователів

У Івано-Франківській ОТГ з трьох тисяч освітян, дві дози вакцини від COVID-19 отримали 47%. В той же час 31% вчителів взагалі відмовилися від щеплення, а 21% вагаються, чи взагалі будуть його робити. Такі дані озвучила начальниця управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради Марія Бойко на оперативній нараді у вівторок, 10 серпня.

За словами Марії Бойко, у дитсадках Івано-Франківської громади вакцинувалися лише 14% вихователів, а повністю відмовилися від щеплення 48% працівників. На нараді директор департаменту освіти міськради Ігор Максимчук розповів про випадки, коли у деяких селах Івано- Франківської ОТГ медичні працівники агітують освітян не вакцинуватися.

«На сьогодні в Івано-Франківську близько 24 тисяч вакцинованих людей. Щодня у наших поліклініках та центрах вакцинації здійснюється близько 400-500 щеплень. Тож уже налічується 16 тисяч людей, які отримали першу дозу вакцини та 8 тисяч, які уже отримали другу. Примітно, що частіше вакцинуються жінки, ніж чоловіки. Найбільше вакцинованих осіб віком 20-39 років», – повідомляє міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Додамо, що що 6 серпня Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ повідомив про 10 позитивних випадків захворювання на штам «Дельта» в області.

За інформацією телеканалу НТК, у Коломийську центральну районну лікарню госпіталізований 37-літній чоловік із підтвердженим штамом коронавірусу «Дельта». Він перебуває у реанімаційному відділенні на кисневій дотації, стан – середньої важкості. Мешканець Коломиї опинився в реанімації після відвідин Іспанії та святкування весілля в Городенці.