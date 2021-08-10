У Львові цього тижня працюватиме 15 центрів вакцинації
Де, якою вакциною і коли можна щепитися від коронавірусу
З четверга, 12 серпня, у Львові буде працювати 15 центрів масової вакцинації, тож ті, хто хоче вакцинуватися, але з якихось причин не встиг цього зробити, зможе щепитися у центрі вакцинації неподалік від місця проживання.
Про відкриття нових центрів вакцинації 10 серпня повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.
У четвер, 12 серпня, з 15:00 до 18:30 вакциною Moderna можна вакцинуватися у :
- Forum Lviv, Під Дубом, 7б
- Lviv Dovzhenka Centre, Проспект Ч. Калини, 81
- Вікторія Gardens, вул. Кульпарківська 226а
У п’ятницю, 13 серпня, з 15:00 до 18:30. У цих центрах можна буде щепитися вакциною Moderna:
- Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1, офіс львівської громади, 2 поверх,
- Рудно - Народний Дім,
- Лисиничі - вул. Т. Шевченка, 48, 2 пов., офіс львівської громади,
- Дубляни - вул. Шевченка, 4, 2 пов., офіс львівської громади,
- Грибовичі - вул. Миру, 1, офіс львівської громади,
- Винники - Галицька, 20,
- Forum Lviv, Під Дубом, 7б,
- Lviv Dovzhenka Centre, Проспект Ч. Калини, 81,
- Вікторія Gardens, вул. Кульпарківська 226а,
- Оптовий ринок «Шувар», вул. Хуторівка, 4б (для працівників та клієнтів ринку)
У суботу, 14 серпня, з 10:00 до 18:00 вакциною Moderna вакцинуватимуть у :
- Арена Львів, вул. Стрийська, 199, з 10:00 до 15:00
- Forum Lviv, Під Дубом, 7б,
- Lviv Dovzhenka Centre, Проспект Червоноі Калини, 81,
- Народний дім Брюховичі, вул. Володимира Івасюка, 2,
- IQmed, вул. Липова Алея, 15,
- Ліцей «Львівський», вул. Лисинецька, 3,
- Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1, офіс Львівської громади, 2 поверх,
- Рудно, вул. Грушевського, 73, Народний Дім,
- Лисиничі - вул. Т. Шевченка, 48, 2 пов., офіс львівської громади.
- Дубляни - вул. Шевченка, 4, 2 поверх., офіс львівської громади,
- Грибовичі - вул. Миру, 1, офіс львівської громади,
- Винники - Галицька, 20,
- Оптовий ринок «Шувар», вул. Хуторівка, 4б (для працівників та клієнтів ринку)
Цього дня також з 10:00 до 15:00 вакциною CoronaVac можна вакцинуватися
- ТЦ Спартак
- Victoria Gardens
У неділю, 15 серпня, з 10:00 до 15:00, вакциною Moderna щепитимуть у:
- Forum Lviv, Під Дубом, 7б,
- Lviv Dovzhenka Centre, Проспект Червоноі Калини, 81,
- Народний дім Брюховичі, вул. Володимира Івасюка, 2,
- IQmed, вул. Липова Алея, 15
А також з 10:00 до 15:00, вакциною CoronaVac можна вакцинуватися у:
- ТЦ Спартак
- Victoria Gardens
Записатися на вакцинацію можна через Helsi, достатньо мати підписану декларацію з сімейним лікарем.