Тепер усі охочі вакцинуватися зможуть зробити це значно швидше

З четверга, 12 серпня, у Львові буде працювати 15 центрів масової вакцинації, тож ті, хто хоче вакцинуватися, але з якихось причин не встиг цього зробити, зможе щепитися у центрі вакцинації неподалік від місця проживання.

Про відкриття нових центрів вакцинації 10 серпня повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

У четвер, 12 серпня, з 15:00 до 18:30 вакциною Moderna можна вакцинуватися у :

Forum Lviv, Під Дубом, 7б

Lviv Dovzhenka Centre, Проспект Ч. Калини, 81

Вікторія Gardens, вул. Кульпарківська 226а

У п’ятницю, 13 серпня, з 15:00 до 18:30. У цих центрах можна буде щепитися вакциною Moderna:

Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1, офіс львівської громади, 2 поверх,

Рудно - Народний Дім,

Лисиничі - вул. Т. Шевченка, 48, 2 пов., офіс львівської громади,

Дубляни - вул. Шевченка, 4, 2 пов., офіс львівської громади,

Грибовичі - вул. Миру, 1, офіс львівської громади,

Винники - Галицька, 20,

Forum Lviv, Під Дубом, 7б,

Lviv Dovzhenka Centre, Проспект Ч. Калини, 81,

Вікторія Gardens, вул. Кульпарківська 226а,

Оптовий ринок «Шувар», вул. Хуторівка, 4б (для працівників та клієнтів ринку)

У суботу, 14 серпня, з 10:00 до 18:00 вакциною Moderna вакцинуватимуть у :

Арена Львів, вул. Стрийська, 199, з 10:00 до 15:00

Forum Lviv, Під Дубом, 7б,

Lviv Dovzhenka Centre, Проспект Червоноі Калини, 81,

Народний дім Брюховичі, вул. Володимира Івасюка, 2,

IQmed, вул. Липова Алея, 15,

Ліцей «Львівський», вул. Лисинецька, 3,

Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1, офіс Львівської громади, 2 поверх,

Рудно, вул. Грушевського, 73, Народний Дім,

Лисиничі - вул. Т. Шевченка, 48, 2 пов., офіс львівської громади.

Дубляни - вул. Шевченка, 4, 2 поверх., офіс львівської громади,

Грибовичі - вул. Миру, 1, офіс львівської громади,

Винники - Галицька, 20,

Оптовий ринок «Шувар», вул. Хуторівка, 4б (для працівників та клієнтів ринку)

Цього дня також з 10:00 до 15:00 вакциною CoronaVac можна вакцинуватися

ТЦ Спартак

Victoria Gardens

У неділю, 15 серпня, з 10:00 до 15:00, вакциною Moderna щепитимуть у:

Forum Lviv, Під Дубом, 7б,

Lviv Dovzhenka Centre, Проспект Червоноі Калини, 81,

Народний дім Брюховичі, вул. Володимира Івасюка, 2,

IQmed, вул. Липова Алея, 15

А також з 10:00 до 15:00, вакциною CoronaVac можна вакцинуватися у:

ТЦ Спартак

Victoria Gardens

Записатися на вакцинацію можна через Helsi, достатньо мати підписану декларацію з сімейним лікарем.