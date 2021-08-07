Висока смертність при інфікуванні коронавірусним штамом «Дельта» спостерігається саме серед невакцинованих. Про це розповів головний санлікар Ігор Кузін в інтерв’ю «Радіо Свобода», опублікованому в суботу, 7 серпня.

«Дійсно людина, яка інфікована штамом "Дельта", вона набагато заразніша і в неї більша кількість вірусних часточок знаходиться у верхніх дихальних шляхах. І в той же ж самий час вона дійсно частіше призводить до госпіталізації», – наголосив він.

З його слів, країни дають різну статистику щодо летальності, однак найчастіше високі рівні смертності при інфікуванні «Дельтою» спостерігалися саме серед невакцинованого населення.

«У тих країнах, де переважна більшість населення була вакцинована, цифри смертності не відрізнялися від, наприклад, штаму "Альфа"», – зазначив Кузін.

Він також підтвердив, що ефективність вакцини зменшується на 10% в разі інфікування цим штамом, однак захист все одно є.

«Зараз ті країни, де реєструється спалах «Дельти», показують, що переважні відсотки смертності, переважні відсотки важкого перебігу (це майже 98-99%), спостерігаються серед невакцинованого населення», – пояснив головний санлікар.

Нагадаємо, 5 серпня головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що в Україні наразі зафіксовано 143 випадки зараження коронавірусним штамом «Дельта». Найбільше випадків виявили у Волинській, Тернопільській та Одеській областях, а також в Києві та Чернівцях.