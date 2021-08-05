Волинська, Тернопільська й Одеська області, а також Чернівці і Київ, стали регіонами, де найактивніше поширюється штам коронавірусу Covid-19 «Дельта», повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він також звернув увагу на те, що штам «Дельта» в Україні продовжує поширюватись. «Декілька тижнів тому ми говорили про 17 випадків. Зараз офіційно підтверджених 143 випадки на рівні країни. Тобто штам знаходиться на території України і поширюється», – сказав Кузін в ефірі «Українського радіо».

За його словами, цей штам поширюється швидше за попередні та призводить до більшої кількості випадків важкого перебігу хвороби. «Тобто, він частіше призводить до госпіталізації людей», – наголосив Кузін.

Заступник міністра охорони здоров’я також повідомив, що вакцинація від коронавірусу захищає від штаму «Дельта». З його слів, попри те, що ефективність вакцин проти цього штаму знижується, щеплені люди, які заразилися «Дельтою», не були госпіталізовані.

Нагадаємо, найпоширенішими симптомами штаму «Дельта» є лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить. Однак є й серйозніші симптоми – порушення слуху, шлунково-кишкові проблеми та утворення згустків крові, що призводять до загибелі тканин та гангрени.