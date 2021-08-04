У Міністерстві охорони здоров’я України назвали характерні симптоми при зараженні коронавірусом штаму «Дельта».

«Лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить поширені, тоді як кашель та втрата нюху чи смаку - менш поширені. Також повідомляють про серйозніші симптоми, включаючи порушення слуху, шлунково-кишкові проблеми та утворення згустків крові, що призводять до загибелі тканин та гангрени», – інформує прес-служба МОЗ.

Відповідно до дослідження, проведеного вченими з Китаю концентрація вірусу в крові зараженої людини від штаму дельта у 1000 разів більша ніж було в інфікованих диким штамом, зазначають у міністерстві. Це означає, що у хворого набагато більша ймовірність виділяти вірус в зовнішнє середовище, що сприяє поширенню вірусу на інших людей.

«Ймовірність розвитку тяжкого перебігу хвороби при зараженні штамом «Дельта» набагато вища, якщо ви не вакциновані. Якщо все ж зараження відбулося, повністю вакциновані особи переносять хворобу безсимптомно або ж в значно легшій формі», – додали у МОЗ.

Зазначимо, що за минулу добу в Україні зафіксували 984 нових випадків ковіду, найбільше – в Києві, Донецькій, Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Всесвітня організація охорони здоров’я визнала «Дельту» більш заразним варіантом, а вперше його виявили в Індії. Цей штам зараз домінує серед хворих у Росії.

«Дельта» протікає агресивніше та швидше, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих – від 30 до 40 років.

За даними департаменту громадського здоров’я Великої Британії, штам «Дельта» в 1,6 раза заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації.

Крім того, група вчених на з Інституту медичних наук Токійського університету виявила, що штам коронавірусу «Дельта» має значно вищу патогенність – потенційну здатність спричиняти захворювання.