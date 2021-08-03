Група вчених на з Інституту медичних наук Токійського університету виявила, що штам коронавірусу «Дельта» має значно вищу патогенність (потенційну здатність спричиняти захворювання). Про це повідомляє NHK.

Інфікування коронавірусом веде до розпаду клітин, які потім зливаються одна з одною в так звану багатоядерну клітинну структуру.

Вчені штучно створили віруси з мутацією P681R, яка, за їхніми словами, є характерною мутацією варіанту «Дельта».

Вчені провели експерименти і виявили, що ці багатоядерні клітинні структури, які утворюються в результаті зараження штамом «Дельта», були в 2,7 рази більші, ніж структури, які утворюються при зараженні іншими штамами коронавірусу.

За словами вчених, чим більші ці структури, тим більш патогенний вірус. Група має намір продовжувати дослідження нових штамів.

Штам коронавірусу «Дельта» вперше зафіксували восени 2020 року в Індії, тому його довгий час називали індійським. Мутація поширилася в Індії, а потім і в інших країнах світу. Станом на середину липня 2021 року штам Дельта зафіксували в 111 країнах світу.

За результатами попередніх досліджень, цей варіант коронавірусу в 1,6 рази заразніший британського штаму «Альфа». Крім того, ризик важкого перебігу захворювання при інфікуванні збільшується в 1,45 рази.