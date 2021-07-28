У США рекомендують через «Дельту» носити маски навіть вакцинованим

Центри США з контролю і запобігання захворювань (CDC) рекомендували всім, навіть щепленим від Covid-19 людям, носити маски в приміщеннях, особливо у регіонах, де коронавірус поширюється швидко. Нові рекомендації оприлюднені з огляду на нову інформацію про здатність дельта-варіанту поширюватися навіть серед вакцинованих людей, повідомляє Reuters.

За словами директорки CDC Рошель Валенські, навіть вакциновані люди можуть заражатися і передавати «Дельту», тому потрібно оновити рекомендації.

Відтепер усім людям, навіть вакцинованим, рекомендують носити маски в громадських місцях, особливо в регіонах з «значним» і «високим» рівнем зараження. «Високий» рівень мають 46% регіонів країни.

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Карта поширення захворювання на Covid-19 у США.Червоним кольором позначені регіони з найвищим рівнем захворювання на коронавірус, голубим – найнижчим. (Інфографіка CDC)

За її словами, ця рекомендація стосується також учнів і викладачів шкіл, хоча раніше планували звільнити від масок в школах вакцинованих. Носити маски рекомендуватимуть усім викладачам, співробітникам та учням шкіл незалежно від статусу щодо вакцинації.

Зазначається, що більшість нових заражень в США, як і раніше, припадає на нещеплених людей. Але «проривні» інфекції, які поширюються швидше, можуть інфікувати та вакцинованих людей.

Раніше, коли переважали більш ранні штами вірусу, вважалося, що інфіковані люди, які пройшли вакцинацію, мають низький рівень вірусу. Відповідно ймовірність того, що такі люди стануть розповсюджувачами інфекції, оцінювалася як низька.

Потім, у квітні, коли рівень вакцинації різко виріс, агентство послабило свої правила носіння масок на відкритому повітрі, заявивши, що повністю вакцинованим американцям більше не потрібно закривати обличчя, якщо вони не перебувають у великому натовпі. У травні вимоги пом’якшили для повністю вакцинованих людей. Їм дозволили перестати носити маски на відкритому повітрі в натовпі та в більшості приміщень.

Впродовж декількох місяців число випадків смертей і госпіталізацій викликаних коронавірусом неухильно знижувався, але ці тенденції почали змінюватися на початку літа, оскільки штам «Дельта» – мутована і більш заразна версія вірусу – почав широко розповсюджуватися, особливо в районах з низьким рівнем вакцинації.

У відомстві закликають всіх, хто не прищепився, зробити це, оскільки вакцина захищає від тяжкого перебігу хвороби.

За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, штам «Дельта» в 1,6 раза заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації. У більшості країн Європи штам коронавірусу «Дельта» став панівним, медичні організації закликають відновити та посилити боротьбу з пандемією.