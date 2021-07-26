Загалом на Закарпатті вже є шість підозр на дельта-штам Covid-19

У двох пацієнтів із Ужгорода виявлено підозру на мутації коронавірусу «Дельта». Зразки відправили на детальніше дослідження для підтвердження. Наразі у Закарпатській області загалом вже шість підозр на дельта-штам Covid-19. Про це під час брифінгу повідомила Любов Данич, лікар-епідеміолог Закарпатського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

За її словами, Центр отримав попередні результати молекулярно-генетичних досліджень, проведених на базі лабораторії Центру громадського здоров’я у Києві. «Виявлено мутації вірусу. Проте, ці зразки потребують дослідження методом секвенування, щоб підтвердити, що це саме коронавірус «Дельта». Наразі ми очікуємо остаточні результати», – зазначила Любов Данич. Матеріал хворих з Ужгорода був направлений в лабораторію ще 16 липня. Скільки часу займе отримання результатів секвнування – наразі невідомо. «Це залежить від того, наскільки швидко зразки доставлять в лабораторію європейського рівня. Саме дослідження методом секвенування займає від 24 до 48 годин», – уточнила Любов Данич.

Серед захворілих закарпатців, у яких виявили підозру дельта-штам Covid-19, є пацієнти різних вікових категорій – 18-35 років та за 60. Відомо, що серед доставлених в київську лабораторію зразків був матеріал і від хворих, які бували закордоном, і від тих, не виїжджали за межі України.

Частина із шести підозр на штам корона вірусу «Дельта» зразків із Закарпатської області – люди, які пов’язують своє захворювання із перебуванням не території РФ.

«Зразки в Київ надсилаються тільки з певними вірусологічними моментами. Наразі в Закарпатті невелика кількість позитивних результатів Covid-19. Але саме із цих позитивних результатів ми відбриаємо зразки, які потребують детального вивчення. Особлива увага була прикута до тих осіб, які в сказали, що вони прибули із Росії», – зазначила лікар-епідеміолог Любов Данич.

Вона також підтвердила, наразі у Закарпатській області офіційно підтверджені 2 випадки «Дельта», які досліджуваись в Європейській лабораторії. «Також маємо п’ять зразків результатів із мутованим штамом «Дельта» і один зразок, в якому мутований штам не було виявлено, проте він також направлений на додаткове дослідження через підозру», – уточила лікарка.

За словами Любові Данич, при захворюванні із штамом «Дельта» перебіг хвороби проходить більш важко, у 1,5 раза частіше хворі потребують госпіталізації, і у 1,5 раза більше хворих потребують інтенсивного лікування у реанімації. Також цей штам більш заразний – в 1,6 раза. Крім того, штам корона вірусу «Дельта» більш небезпечний для молоді та дітей.

Щодо шести пацієнтів з підозрою на дельта-штам Covid-19, троє з них лікувались амбулаторно, троє – на стаціонарі. Ті, хто госпіталізовані, перебувають в Закарпатській обласній клінічній інфекційній лікарні.

Нагадаємо, на Закарпатті 14 липня підтвердили перші два випадки «Дельта»-штаму Covid-19. Вірус виявили у пацієнтів, які нещодавно приїхали з Росії у гості до родичів із Закарпаття.