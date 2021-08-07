Ігор Кузін заявив, що в Україні продовжить діяти адаптивний карантин

Наразі українська влада не планує запроваджувати локдаун, а дотримуватиметься адаптивного карантину, розповів головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін. Він також спростував чутки, поширені в деяких ЗМІ, про те, що локдаун в Україні запровадять 4 вересня.

«По відношенню до чергового локдауну ми використовуємо і будемо продовжувати використовувати адаптивний карантин. Адаптивний карантин – це складний механізм. Але він полягає в тому, що на рівні кожної області ми можемо відслідковувати надчутливі показники, відповідно до них впроваджувати протиепідеміологічні заходи. Ми зараз хочемо відтягнути такий локдаун на максимально віддалений термін», – наголосив Кузін в інтерв’ю «Радіо Свобода», опублікованому в суботу, 7 серпня.

Він зауважив, що за світовим досвідом можна побачити, що наприкінці осені і на початку зими більшість країн посилюють карантинні обмеження. Втім, Кузін відкидає повідомлення деяких ЗМІ про нібито запровадження чергового локдауну з 4 вересня.

«Ні, це не правда. Тому що зараз немає підстав говорити про погіршення ситуації. Є регіони, в яких ми дійсно спостерігаємо погіршення епідеміологічної ситуації, або ті, по відношенню до яких ми маємо більш ретельніше відстежувати контактні або слідкувати за тією або іншою ситуацією. Однак казати про те, що з 4-го або з 5-го вересня буде погіршення епідеміологічної ситуації або буде запроваджений локдаун, такої інформації зараз немає», – заявив головний санлікар.

В Україні за минулу добу зафіксували 1054 нових хворих на коронавірусну хворобу Covid-19, госпіталізували 534 людини, 1393 – одужали, 20 людей померли. Показник нових хворих у 1000 і більше фіксується вже кілька діб поспіль. До цього кількість нових щодобових виявлень коронавірусу тривалий час була нижчою.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,2 мільйона людей, 53 085 – померли.