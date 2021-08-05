Червоноградський міський суд Львівщини скасував постанову про притягнення до відповідальності 44-річного чоловіка за неносіння захисної маски на зупинці громадського транспорту у Львові.

44-річний мешканець Червонограда 13 квітня 2021 року стояв на зупинці громадського транспорту на вул. Богдана Хмельницького неподалік будинку №273 без одягнутої захисної маски. Патрульні склали на нього постанову за порушення карантину, що передбачала 255 грн штрафу. Чоловік не погодився із складеною постановою та звернувся до суду.

Свій позов він обґрунтовував тим, що «карантин обмежує його права, що він введений на території України з порушенням процедури». Також мешканець Червонограда заявив, що «маску потрібно носити, якщо маєш ознаки ГРВІ або COVID, або здійснюєш догляд за хворими на коронавірус». Позивач також заявив, що патрульні не зачитали його права та не надали права на залучення захисника.

Станом на 13 квітня у Львові діяв жорсткий карантин та була складна епідемічна ситуація з коронавірусом. Лише в місті щодня фіксували близько 500 хворих на ковід. Однак у постанові патрульних не було зазначено, який рівень епідемічної небезпеки був встановлений у місті, та які саме карантинні обмеження порушив чоловік.

Відповідач (управління патрульної поліції Львівщини) у суд не прийшов та не надав жодних доказів у цій справі.

Дослідивши матеріали справи, суддя Микола Новосад скасував постанову про адмінправопорушення, що передбачає 255 грн штрафу.