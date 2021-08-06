Очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив під час свого брифінгу, що світ нині перебуває в стані реальної небезпеки через ситуацію з пандемією Covid-19. Виступ високопосадовця розміщений на сайті ВООЗ.

Посадовець пояснив, що здобутки у боротьбі з коронавірусом руйнуються через непослідовність у карантинних заходах і несправедливі темпи вакцинації у світі.

«Зараз світ перебуває в періоді реальної небезпеки. Багато здобутків, які ми отримали, руйнуються ... Варіант "Дельта" був виявлений щонайменше в 132 країнах. Але зростання випадків – це не просто природний процес; це підживлюється посиленням соціального змішування, непослідовними заходами у сфері охорони здоров'я та соціальної сфери та несправедливою вакцинацією», – заявив очільник ВООЗ.

Гебреєсус звернув увагу й на нерівномірний розподіл вакцин між різними державами світу.

«Понад 4 мільярди вакцин було введено у всьому світі, але понад 80% із них потрапили до країн з високим та середнім рівнем доходу. Медичні працівники та люди з найбільшим ризиком у країнах з нижчим рівнем доходу не отримують вакцини, тоді як деякі країни роблять щеплення тим, у кого низький ризик серйозних захворювань». Тож глава ВООЗ вважає такий підхід докорінно неправильним.

Гебреєсус також зазначив, що показники тестування у бідних країнах становлять менш як 2% у порівнянні з тими, які спостерігаються в державах із високими доходами. Що дуже заважає відслідковувати реальну ситуацію з поширення захворюваності.

Cтаном на 6 серпня загалом із початку пандемії в світі виявлено понад 201,7 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 4,2 млн летальних, одужали вже понад 181,4 млн осіб.