Петро Порошенко за час президентства втратив статус доларового мільярдера, – ЗМІ

Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, чистий капітал Порошенка знизився майже до 705 млн доларів

П'ятий президент України Петро Порошенко втратив статус мільярдера незабаром після обрання на пост глави держави в 2014 році. Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Bloomberg.

Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, чистий капітал Порошенка знизився майже на 40% - до 705 млн. доларів.

Найдорожчий актив екс-президента України - кондитерська компанія Roshen. Серед інших активів Порошенка - банк, телеканал, страхова компанія, кілька сільськогосподарських і харчових підприємств, зазначає Bloomberg.

За даними агентства, найбагатший українець Рінат Ахметов з 2014 року втратив ще більше - 50% капіталу. У нього залишилося 5,5 млрд доларів.

До слова, у квітні 2016 року Порошенко, згідно з заявою його радників передав Roshen до іноземної структури в рамках договору з Rothschild Trust.

Крім того, у вересні 2018 року стало відомо, що Петро Порошенко продав свій суднобудівний завод «Кузня на Рибальському» у Києві.