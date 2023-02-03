Жінку вчасно доставили до лікарні св. Пантелеймона

Життя 66-річної мешканки с. Жовтанці Львівського району врятували уважність і професіоналізм лікарів. Вона звернулася до медиків зі скаргами на зубний біль та біль щелепи, а виявилося, що у неї гострий інфаркт міокарда.

Мешканка с. Жовтанці прийшла у амбулаторію сімейної медицини, бо у неї дуже болів зуб і щелепа. Жінка не знала, що такі симптоми можуть бути при інфаркті. На щастя, лікарка амбулаторії запідозрила це і зробила пацієнтці елетрокардіограму. Підозри медика були небезпідставні – у жінки гострий коронарний синдром.

Медична бригада "швидкої", яка у дорозі змусила серце пацієнтки знову битися

Лікарка відразу викликали «швидку» й надала пацієнтці першу допомогу.

«На наш робочий плантшет прийшов виклик: інфаркт міокарда. Перевезення хворого в спеціалізовану лікарню інтенсивного лікування», – повідомила лікарка з медицини невідкладних станів підрозділу медицини катастроф Ірина Харченко.

Автомобіль швидкої допомоги відразу виїхав у Жовтанці. Пацієнтка була стабільна. Її переклали на ноші й доправили в «швидку». Підключили до монітору, продовжили розпочате в амбулаторії лікування. Та дорогою до Львова у пацієнтки виникла шлуночкова тахікардія, яка перейшла у фібриляцію шлуночків.

Водій припаркував «швидку» на узбіччі і лікарі розпочали проводити реанімаційні заходи. Дефібриляційний розряд і серцевий ритм відновився.

«Пацієнтка була без свідомості, проте пульс на сонній артерії відновився. Згідно із протоколом, ми підключили додаткові ліки, і жінка прийшла до тями. Не могла зрозуміти, що із нею відбувається, каже, мовляв, нічого не пам‘ятаю», – каже Ірина Харченко.

Пацієнтку доставили в лікарню св. Пантелеймона, де на неї вже чекала команда кардіологів. Пацієнтці зробили ангіографію, поставили стент, вона стабільна й наразі перебуває в палаті інтенсивної терапії.