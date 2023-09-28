Трагічний випадок відбувся під час змагань на спортивному комплексі "Скіф"

У середу, 27 вересня, до Львівської обласної клінічної лікарні «швидка» привезла 18-річну спортсменку, яка отримала поранення списом. У дівчини діагностували проникаюче поранення правої плевральної порожнини, вона не могла дихати. Пацієнтку відразу госпіталізували в реанімаційне відділення.

Як повідомила ZAXID.NET кардіологиня Марія Мичка, яка цього дня чергувала у кардіохірургічному відділенні лікарні, «швидка» доставила пацієнтку зі стадіону «Скіф», де під час змагань вона отримала поранення. За словами лікарки, дівчина є студенткою Львівського державного університету фізичної культури, якому і належить стадіон «Скіф».

«Дівчина професійно займається киданням списів на відстань. Цього дня вона була на змаганнях, де один зі списів, кинутий кимось іншим, випадково потрапив їй у грудну клітку. Пацієнтку відразу госпіталізували в реанімаціне відділення, провели дообстеження (рентген, ЕХО-серця, КТ) і підтвердили діагноз: проникаюче поранення грудної клітки справа, ускладнене гемо-пневмотораксом», – каже Марія Мичка.

Чергова лікарка викликала кардіохірургів, які дренували праву плевральну порожнину, оперативного втручання, за словами кардіохірурга Станіслава Ліщенка, пацієнтка не потребувала.

Ніч пацієнтка провела у реанімації. За словами лікарів, поранення не було надто глибоке. У четвер, 28 вересня, дівчину з реанімації перевели у палату, і вона наразі перебуває під спостереженням лікарів.