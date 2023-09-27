Уже скоро Марію з лікарні випишуть додому

Кардіохірурги Львівської обласної клінічної лікарні замінили мітральний клапан серця 46-річній Марії з Моршина, не розрізаючи грудини. До серця добралися через невеликий 6 см розріз, який зробили між ребрами. Аби видалити ушкоджений клапан і на його місце пришити механічний, довелося роботу серця і легень зупинити на 70 хвилин. Операція пройшла успішно, жінку на другу добу з реанімації перевели у відділення і вона вже ходить по палаті.

Марія – медпрацівниця одного з санаторіїв Моршина. Вона розповіла ZAXID.NET, що проблеми з серцем почалися раптово. З’явилася задишка, вона не могла не те що працювати, а навіть ходити. Виникла аритмія серця, хоч до цього жодних проблем зі здоров’ям не було.

Рідні привезли Марію на консультацію до кардіохірургів обласної лікарні. Виявилося, що у дитинстві жінка хворіла на ревматизм. Вона лікувалася і, здавалося, що захворювання вдалося подолати. Та воно дало ускладнення на серце, про що пацієнтка не знала.

«На УЗД серця у пацієнтки виявили хронічну ревматичну хворобу серця, комбіновану ваду мітрального клапана з перевагою стенозу важкого степеня, тобто звуження отвору мітрального клапана. Іншими словами, у нормі кров з лівого передсердя мала надходити у лівий шлуночок (системний насос серця, який розганяє кров по всьому організму), але цього не відбувалося. Лівий шлуночок був недонаповнений, а ліве передсердя – переповнене», – каже кардіохірург Станіслав Ліщенко.

Медпрепарати у таких випадках не допоможуть. Єдиний вихід – операція із заміни мітрального клапана. Операція тривала 3,5 години. До операційної бригади увійшли кардіохірурги Станіслав Ліщенко, Ігор Процик, Віталій Степанюк, анестезіолог Тарас Короташ і перфузіолог Денис Хотченков.

Це оперативне втручання кардіохірурги провели через міні-доступ. Між ребрами справа зробили 6 см розріз і через нього дісталися до серця. Такі операції проводять при повній зупинці серця і легень. Їх зупинили на 70 хвилин. Кров до всіх інших органів надходила за допомогою апарата штучного кровообігу.

Пацієнтці видалили зношений мітральний клапан, а на його місце поставиили механічний, американського виробництва. За даними виробника, такий клапан може працювати 400 років. Від пацієнтки вимагається одне – щодня вживати препарати для розрідження крові. Інакше можуть утворитися тромби, які потраплять у механічний клапан і порушать його роботу.

До слова, для пацієнтів, які потребують заміни мітрального, аортального клапанів, і біологічні, і механічні клапани є безкоштовними. Їх для кардіохірургічного відділення закуповують за державні кошти.

Нині пішла друга доба, як жінці провели операцію. Її з реанімації вже перевели у палату. Вона каже, що почувається добре, тепер може легко дихати на повні груди. За декілька днів її випишуть з лікарні додому.