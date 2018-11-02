Під стукіт касок і вигуки з мегафона

До бюджету Львівщини від початку року надішло майже на третину більше коштів, ніж минулоріч

Шахтарям ДП «Львіввугілля» зарплату затримують давно і регулярно. Так, що їм доводиться пікетувати чи не щомісяця з тими самими вимогами. Зазвичай після цих пікетів та перемовин з владою їм виплачують заборговану зарплату, але в наступні місяці знову затримують.

Свою чергову акцію шахтарі, яким виплатили лише 30% зарплатні за вересень, анонсували на четвер, 1 листопада. Однак голова ЛОДА Олег Синютка вчора був зайнятий більш важливими справами – відкриттям чергового пам’ятника до 100-річчя ЗУНР, тож він попросив шахтарів перенести акцію, щоб, так би мовити, не псувати таке світле свято насущними проблемами.

У п’ятницю, 2 листопада, шахтарі, як і обіцяли прийшли під стіни ЛОДА. Тож ZAXID.NET розповідає про те, як вони вчергове свою зарплатню вимагали.

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У Львові ранковий час пік, а по вул. Винниченка автомобілі не їздять – там пікет шахтарів. Що пікетують саме шахтарі, здогадатись не важко, бо вони традиційно приходять зі своїми яскраво-помаранчевими або білими касками.

Зо дві сотні пікетувальників викрикують традиційне «Ганьба владі!», «Геть Насалика!» та «Відставка!». Акція триває з 10 хвилин і до людей виходить голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Пікет шахтарів під Львівською ОДА (фото ZAXID.NET)

Про те, що вчора було свято, нагадують хіба що величезні синьо-жовті банери на честь 100-річчя ЗУНР, що висять на фасаді будинку Львівської ОДА.

Натомість настрій Олега Синютки вже не такий піднесений, який був під час відкриття пам’ятника з цієї нагоди. До шахтарів він виходить зажуреним і з винувато схиленою головою вислуховує їх вимоги і традиційний стукіт касок.

Голова ЛОДА Олег Синютка слухає шахтарів (фото ZAXID.NET)

– Ми минулого тижня…, - чемно дочекався свого слова Олег Синютка.

– Голосніше! Вас не чути!

– Повірте, що я встаю зранку не пізніше, ніж ви, і лягаю спати, не швидше, ніж ви, – наголошує він на своїй приналежності до простих людей і продовжує, – Ми минулого тижня вже обговорювали цю проблему з представниками профспілок і після цього я намагався донести прем’єр-міністру, чому «Львіввугілля» – єдине прибуткове вугільне підприємство України – не отримує зарплату по розрахунках. Тобто якщо минулого року вам платити наперед, то сьогодні за вже видобуте вугілля заборгували вже 250 мільйонів гривень.

Шахтарі нервово слухають те, що і так знають, а Олег Синютка нарешті переходить до логічної кульмінації свого виступу:

– Але, повірте, що я на 100% на вашому боці! Тому ми зараз разом напишемо звернення до президента, уряду та міністра палива й енергетики з вимогою негайно погасити борг по зарплаті.

Після короткого спічу він разом із головою профспілки працівників вугільної галузі Олегом Турчином та ще кількома пікетувальниками ідуть писати звернення.

Шахтарі традиційно стукають касками під час своїх пікетів (фото ZAXID.NET)

Шахтарі ще з півгодини зберігають ранковий запал і періодично стукають по асфальту своїми касками. Поміж цими постукуваннями знову лунають гасла «Ганьба!», «Геть бандитську владу!» і «Геть Насалика!».

«Ми щодня спускаємось у шахту і дивимось в очі смерті, а ця банда ще й сміє нам нашу мізерну зарплату затримувати. Зате вони можуть собі дозволити за один обід у ресторані 20 тисяч гривень заплатити! Скільки це може тривати? Чому ми постійно маємо ходити і випрошувати своє, зароблене?! Ми не живемо, а виживаємо», – говорить один з пікетувальників.

Пікет шахтарів тривав майже дві години (фото ZAXID.NET)

Листа пишуть уже з годину. За той час шахтарі усе рідше постукують касками, і ще рідше викрикують. Натомість вони нервово курять і чекають, щоб почути зміст очікуваного звернення.

Через годину журналістка ZAXID.NET іде до кабінету голови ЛОДА, щоб дізнатися, коли врешті напишуть очікуваний лист з вимогами вугільників. Виявляється, текст звернення Олег Турчин складав не з Олегом Синюткою, який у той час ще й встиг прийняти делегацію з Туреччини, а з керівницею прес-служби ЛОДА.

Голова профспілки з уже готовим зверненням близько 20 хвилин чекає під дверима приймальні Синютки. Проте поки очільник області зайнятий іноземними гостями, з ним спілкується керівниця прес-служби ЛОДА Ольга Матейчик, яка періодично стверджує, що «зустріч от-от завершиться і Олег Михайлович зараз підпише ваш лист».

Шахтарі самі написали лист-вимогу і чекали підпису Олега Синютки під його кабінетом, поки він приймав турецьку делегацію (фото ZAXID.NET)

– Ну ви ж розумієте, що це іноземні гості і від того, як Олег Михайлович їх прийме, залежить їх враження про Україну? Ще трохи зачекайте, – пояснює Ольга Матейчик, а потім додає, – Якби шахтарі прийшли з готовим текстом, було б швидше.

– Та розумію. Ви шахтарям надворі поясніть. Ми вже і так справили враження…, – каже Олег Турчин, натякаючи на те, що на тлі пікету шахтарів члени турецької делегації вже зробили свої висновки про Україну.

Через кілька хвилин Олег Синютка таки підписує листа і разом із головою профспілки виходить до шахтарів, щоб озвучити його текст. Пікетувальники знову пожвавішали і слухають чоловіка з мегафоном.

– «Станом на 2.11.2018 року шахтарям ДП «Львіввугілля» виплачено тільки 30% зарплати за вересень 2018 року. Борг по зарплаті за вересень складає 97 мільйонів гривень. Також заборгована заробітна плата за жовтень – 146 мільйонів гривень. Активи, зароблені за відвантажене вугілля, станом на 1.11.2018 року становлять 167 мільйонів гривень. А також очікується актування відвантаженого вугілля на суму 98 мільйонів гривень. Така ситуація призвела…»

– Є пропозиція тут просумувати і додати, щоб видно було, що ви заробили більше за свою зарплату…, – Олег Синютка озвучує свою правку до написаних шахтарями вимог.



Олег Синютка вносить свої правки у лист шахтарів до президента, уряду та міністра палива й енергетики (фото ZAXID.NET)

– «… така ситуація призвела до того, що шахтарі не мають коштів на утримання своїх сімей і оплату комунальних послуг, які постійно зростають, – чоловік з мегафоном продовжує зачитувати текст. – Шахтарі просять пояснень, чому вони не отримують вчасно зарплату за свою тяжку працю під землею. Це викликає роздратування. Постійні переписки, зустрічі з посадовими особами держави не приносять жодних змін та результатів. Робота влади потрібна в наступному: виплатити борги за заборговану заробітну плату в сумі 243 мільйона гривень, надати фінансування на обладнання лав шахти «Межирічанська» у сумі 35 мільйонів гривень, шахти «Степова» – 32 мільйони гривень…»

– Щоб було передбачено інвестиційними внесками за 2018 рік, – ще раз втручається голова ЛОДА.

– «Забезпечити фінансування засобів охорони праці на 10 мільйонів гривень. Закласти в бюджеті 2019 року державну підтримку на модернізацію шахт ДП «Львіввугілля»…»

– В сумі не менше 600 мільйонів гривень, – продовжує піддиктовувати Олег Синютка, підкреслюючи свою прихильність до вимог пікетувальників.

– Зрозуміло, ми поправим, – говорить ще хтось із пікетувальників.

– «У випадку невирішення цих питань ми будемо змушені проводити акції протесту включно з блокування роботи міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості, а також біля Кабміну і вимагати відставки міністра енергетики Ігоря Насалика».

І після всього озвученого Олег Синютка підсумовує: «Якщо наступного тижня не буде результату, я разом з вами збираюсь і їду до Києва». Пікетувальники намагаються дізнатись, про який саме день наступного тижня він говорить, проте це запитання залишається без відповіді. Голова ЛОДА йде і лише одному літньому чоловіку у формі УПА вдається ще на мить привернути його увагу.

– Сьогодні день трауру (310 років з дня Батуринської трагедії, – ред.) і мали бути приспущені прапори. Чому тут вони не приспущені?

– Зараз приспустимо, – відповідає Олег Синютка і доручає Ользі Матейчик про це подбати, а також внести його правки у лист шахтарів і надіслати його до Києва.