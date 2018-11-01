Естетика розвиненого застою

У Львові інспектори з паркування в перший день роботи не оштрафували жодного водія

На Цвинтарі орлят українці та поляки спільно вшанували пам’ять загиблих у війні 1918-1919 років

У четвер, 1 листопада, у Львові урочисто відкрили вже другий пам'ятник до сторіччя проголошення ЗУНР. Цього разу святкову подію підготували посадовці Львівської державної обласної адміністрації.

На противагу підкреслено неформальній стрілецькій ватрі біля міського пам'ятника на пишному відкритті від ЛОДА не бракувало пафосних промов, у яких найчастіше лунали слова «державність» «жертовність» і «кров». ZAXID.NET розповідає про найцікавіші моменти урочистої церемонії.

***

Чорна гранітна піраміда виблискує на сонці. Навколо неї зібралося близько півтисячі осіб: студенти, курсанти, місцева інтелігенція, духовенство та посадовці. З колонок звучать стрілецькі пісні.

Поет і дисидент Ігор Калинець на відкритті пам'ятника до сторіччя ЗУНР (фото Євгена Кравса для ZAXID.NET)

Після символічного передзвону з колонок лунає історичний текст Відозви Української Національної Ради, а актори у стрілецьких костюмах закликають вшанувати пам'ять героїв, які «поклали своє життя на вівтар незалежності України». Після хвилини мовчання четверо бандуристів грають стрілецьку пісню «Буде нам з тобою що згадати».

На сцену виходить ведуча церемонії Софія Федина. Вона піднесено цитує Романа Іваничука: «Кров стрілецьку ніхто не змив і не змиє. Кров стрілецька запеклася стрілецькою піснею в наших серцях».

Лунає державний гімн. На спеціально встановленому великому екрані з’являється президент Петро Порошенко. Він теж цитує історичну відозву Української Національної Ради, а далі звітує про численні досягнення останніх років, про зміцнення досягнень і незмінність стратегічного курсу на ЄС і НАТО.

Урядовці, очільники області та високі гості виконують державний гімн України (фото Євгена Кравса для ZAXID.NET)

Після включення президента Софія Федина пояснює присутнім символічне значення монумента.

«У пам’ятнику проявлені дві сили: два енергетичних потоки, які піднесли утворення української держави. Ці дві сили – це політична воля та мілітарна сила. Ми вирішили їх виявити у формі двох рук, що втримують полум'я, а в полум'ї формується наш національний герб – тризуб», – після цих слів публіка мляво аплодує.

В народі пам'ятник від ЛОДА вже встигли охрестити «саркофагом». Дві руки і справді нагадують меморіал біля Чорнобильської АЕС. Користувачі соцмереж підказують, що розчахнута гранітна піраміда на вул. Листопадового Чину схожа на монумент «Вічний вогонь» в російській Ухті. А ще жартують, що новенький монумент біля лікарні «Укрзалізниці» можна легко переробити на пам’ятник акушерові.

Усі фото Євгена Кравса для ZAXID.NET

Лунають перші промови від високих київських гостей. Перший віце-прем’єр України Степан Кубів підкреслює, що «відданість державній справі» українці засвоюють «з материнським молоком». Наступним виступає генпрокурор Юрій Луценко. Він згадує, як приїхав вчитися до Львова у 1982 році і одразу ж почув почув «дивні пісні» і слова «ЗУНР і УПА».

«Львів до холєри заразне місце, воно навчило бути українцем в майже перший рік», – зізнається Юрій Луценко.

У промові генпрокурора ні слова про його виступи під червоними прапорами в Донецьку 2003 року і заяви донбаським медіа про те, що «УПА в жодному випадку відроджувати не можна».

«Колесо історії крутиться тільки тоді, коли його змащує кров героїв», – це ще один вислів з промови Юрія Луценка: переінакшена цитата Томаса Джеферсона про те, що «дерево свободи слів час від часу поливати кров'ю патріотів».

Свій виступ генпрокурор завершує словами Максима Горького: «В житті завжди є місце подвигу». І пояснює, що цей подвиг дуже простий: віддати своє життя для держави.

Під час виступу Юрій Луценко цитував Максима Горького, Томаса Джеферсона і навіть апостола Петра (фото Євгена Кравса для ZAXID.NET)

Голова ЛОДА Олег Синютка у виступі робить акцент на чисельності української армії. Він наголошує, що 260 тис. українських військових – це сила, співмірна з армією Німеччини і вдесятеро більша за армію Чехії.

«І весь цей вантаж, весь цей тягар кожен несе на собі щодня. Хтось недоотриманими пенсіями, хтось неотриманими заробітками, хтось переживаннями про родину, яка сьогодні знаходиться далеко від рідного гніздечка», – виступає Олег Синютка.

Під час урочистостей Олег Синютка перебував у доброму гуморі (фото Євгена Кравса для ZAXID.NET)

Однак далі очільник області спішно наголошує, що саме армія – це гарант нашої безпеки і що в цьому сумніватися не можна. На звершення Олег Синютка цитує рядки гімну ОУН про «соборну українську державу від Сяну по Кавказ».

Митрополит Львівський і Сокальський УПЦ КП Димитрій та єпископ Сокальсько-Жовківської єпархії УГКЦ Михаїл Колтун освячують пам’ятник. Наприкінці урочистостей біля постаменту з'являється Олег Скрипка. Під час виконання гімну «Зродились ми великої години» він забуває слова, а військовий хор фальшивить.