Біля нового пам’ятника ЗУНР у Львові пластуни запалили стрілецьку ватру

Бої за Львів, марш та два пам’ятники.

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Ввечері 31 жовтня у Львові пластуни запалили стрілецьку ватру. В такий спосіб львів’яни почали святкування 100-річчя Західноукраїнської республіки.

Учасники зібралися на вул. Городоцькій, 40 біля нового пам’ятника, спорудження якого присвятили річниці ЗУНР. Пластуни вишикувались на площі перед пам’ятником і своїм церемоніалом розпочали дійство. Троє пластунів здобули найвищий ступінь ‒ «скоб».

Після цього усі зібралися біля ватри, де почали співати стрілецьких пісень. Історики та громадські діячі розповідали цікаві історії про події Листопадового чину. Реконструктори в одностроях січових стрільців і УГА додали атмосфери сторічної давності.

Автор пам’ятника скульптор Володимир Цісарик розповів, що пам’ятник символізує молодого воїна, який перетворюється на лева у боротьбі за незалежність, а виноградна лоза на камені символізує пролиту кров: «із зернини проростає виноград, а з краплі крові молоді ‒ нова незалежна Україна».

фото Євгена Кравса для ZAXID.NET

До ватри приєднався міський голова Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що ЗУНР була молода, але горда і сильна держава, яка передала цю естафету сучасному поколінню.

«Для мене дуже символічно, що тут зібралися молоді люди. Такі молоді люди 100 років тому творили Західноукраїнську народну республіку, країну сильних. І цей лев ‒ в пам'ять про тих добрих людей. Він буде знаковим для міста Львова, його сьогодні приймуть у «Пласт» як подяку тим, хто боровся за ЗУНР. На плечах ЗУНРу ми маємо і нашу незалежність», ‒ сказав Андрій Садовий.

Після цього самого лева символічно посвятили у пластуни ‒ одягнули на нього пластунську хустку під пісню «Мій лицарський хрест». Учасники дійства взялись за руки і утворили живий ланцюг довкола пам’ятника.

Під час події на стіні позаду монументу проектувалися слайди з фотографіями січових стрільців. А наприкінці учасники переглянули короткометражний фільм про події 1918 року.

Завтра, 1 листопада, масштабні святкування 100-річчя ЗУНР продовжаться. У центрі міста реконструктори відтворять події Листопадового чину, бої за Львів 1918 року та пройдуть містом маршем слави. Львів’яни покладуть квіти до могил воїнів УГА та вшанують пам'ять представників ЗУНР. З повною програмою святкувань можна ознайомитися тут.