Бої за Львів, марш та два пам’ятники

У четвер, 1 листопада, у Львові масштабно святкуватимуть 100-річчя ЗУНР. У центрі міста реконструктори відтворять події Листопадового Чину, бої за Львів 1918 року та пройдуть містом маршем слави. Львів’яни покладуть квіти до могил воїнів УГА та вшанують пам'ять представників ЗУНР.

ЛОДА та Львівська міськрада встановили у місті два різні пам’ятники до 100-річчя ЗУНР, один з яких відкриють 31 жовтня, а інший 1 листопада.

ZAXID.NET пропонує свої читачам ознайомитися з повною програмою відзначення 100-річчя ЗУНР у Львові.

Середа, 31 жовтня

20:00 – у кінопалаці на вул. Театральній, 22 відбудеться вечір «Ніч утворення ЗУНР. Знайомство з Дмитром Вітовським».

20:00 – на біля пам’ятного меморіалу ЗУНР на вул. Городоцькій, 40 відбудеться Стрілецька ватра. Учасники частуватимуться чаєм біля вогню, розповідатимуть історії та переглядатимуть фотографії часів творення Західно-Української Народної Республіки.

Пам'ятник ЗУНР на вул. Городоцькій, 40

Стрілецькою ватрою також відкриють пам'ятник ЗУНР на вул. Городоцькій, 40. Він, зокрема, складається з скульптури лева, який був зображений на гербі ЗУНР. Скульптором є Володимир Цісарик.

Покладання квітів, пам’ятники та театралізоване дійство

Четвер, 1 листопада

09:00 – біля Львівської ОДА на вул. Винниченка відбудеться театралізоване дійство, під час якого відтворять події Листопадового Чину.

09:30 – на урочистій сесії Львівської міської ради 10 дослідників теми ЗУНР нагородять грантами по 25 тис. грн.

11:00 – на Личаківському кладовищі покладатимуть квіти до Меморіалу воїнам УГА, до могили Держсекретаря військових справ ЗУНР Дмитра Вітовського, коменданта Січових Стрільців Михайла Галущинського, керівника і засновника «Пласту» Олександра Тисовського, воїна УГА Северина Левицького.

11:30 – на полі почесних поховань №76 покладатимуть квіти до могили президента Національної Ради ЗУНР Євгена Петрушевича та запалюватимуть лампадки біля могил військових, що загинули на Сході.

12:00 – на площі Ринок відбудеться реконструкція подій Листопадового Чину – театралізоване військово-історичне дійство «Бої за столицю – Львів» та «Марш слави Галицької Армії і військ Української Народної Республіки». Також на площі Ринок проведуть масовий урок історії.

13:00 – студентська хода від головного корпусу ЛНУ ім. Івана Франка до Янівського кладовища, де відбудеться віче та покладання квітів до Меморіалу воїнам УГА.

13:00 – Львівська ОДА на розі вул. Огієнка та Листопадового Чину відкриє пам’ятник на честь 100-річчя ЗУНР. Він символізує політичну та військову сили, посеред яких зображений герб України у вигляді полум’я. Ескіз пам’ятника створив авторський колектив, до якого входить народний художник України Любомир Медвідь, скульптор Василь Ярич та архітектори Володимир Лаврін та Анна Андреєва.

Ескіз пам'ятника ЗУНР, який встановила Львівська ОДА

17:00 – вшанування пам'яті загиблих на братській могилі УСС на цвинтарі Старого Знесіння.

18.00 – у львівській Опері відбудеться музичний проект «Історія Сили. 100 років ЗУНР», під час якого звучатимуть пісні Січових Стрільців. Також у оперному театрі відбудеться погашення марки до 100-річчя ЗУНР.

2 листопада – 30 листопада

2 листопада о 17:00 у Львівській національній філармонії лунатимуть пісні Січових Стрільців та УГА у виконанні гурту Хорея Козацька - Chorea Kozacky.

Протягом 2-4 листопада капела «Дударик» представить нову концертну програму із стрілецьких пісень. 2 листопада о 19:00 виступ відбудеться на площі Музейній, 3 листопада о 19:00 у культурно-мистецькому центрі ім. Довженка (просп. Червоної Калини), а 3 листопада «Дударик» виступатиме у палаці культури ім. Хоткевича.

5 листопада у львівських школах проведуть урок «Проголошення ЗУНР. Історичний аспект».

15 листопада о 14:00 у Urban бібліотеці на вул. Устияновича, 4 презентують історичну настільну гру «Галичина». Гра містить портрети кількох десятків видатних діячів, зображення історичних документів та в інтерактивній формі поєднує понад 60 історичних подій та явищ, розміщених на картках.

21 листопада у Просторі Синагог відбудеться відкриття вуличної виставки «Єврейський погром 1918 року у Львові: маркування історії міста».

Інтерактивна виставка «4 виміри Держави сильних» відкриється 30 листопада у галереї сценографії на вул. Городоцькій, 36. Виставка присвячена тематиці структури державотворення ЗУНР шляхом висвітлення актуальних подій, які відбулись у Львові, людей, які відіграли важливу роль у цих процесах та важливі дати і місця пов’язані з ними.