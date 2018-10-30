Андрій Садовий запросив львів’ян на Стрілецьку ватру біля нового пам’ятника ЗУНР

Дійство відбудеться біля пам'ятника Леву

Мер Львова Андрій Садовий запросив містян прийти о 20:00, 31 жовтня на вул. Городоцьку, 40 (на розі із вул. Бенедиктовича), де біля пам’ятника Леву, зведеного на честь 100-річчя ЗУНР, відбудеться Стрілецька ватра.

«Вітаємо у Львові нового Лева! Символ 100-річчя створення Західно-Української Народної Республіки. Символ відваги, патріотизму і рішучості українців Галичини, які боролись за Україну в надзвичайно важких обставинах. Пам’ять і повага!», - написав Садовий у Facebook.

За словами Садового, захід буде «без перерізання стрічок», зате з гарячим чаєм та пластовими церемоніалами.

«Запрошую завтра на народне святкування 100-річчя ЗУНР. Без офіціозу і перерізання стрічок. У програмі: теплий чай, пластові церемоніали, літературні читання, живий вогонь, історії та фотографії часів творення ЗУНР, співи стрілецьких пісень, перегляд короткометражного фільму. Будемо також посвячувати Лева у пластуни!», - додав Андрій Садовий.

Під час Стрілецької ватри відбудеться символічна інавгурація скульптури Лева у пластуни. Окрім того, пластуни разом з іншими учасниками заходу згадають історію, заспівають стрілецьких пісень, а також переглянуть короткометражний фільм про події 1918 року.

Довідка:

Львівська міська рада рішенням виконкому затвердила порядок проведення заходів із вшанування ЗУНР, одним із яких є встановлення скульптурної композиції на вул. Городоцькій, 40. Після проведеного публічного архітектурного конкурсу переможцем став скульптор Володимир Цісарик, який запропонував облаштувати громадський простір разом із пам’ятником. Загалом було 6 учасників змагання. Скульптурна композиція охоплює лева, фігуру якого запозичено з герба ЗУНР, та блоки дикого каменю з виноградною лозою – як символ того, що з крапель крові українських бійців Листопадового Чину та УГА, пролитої в боях за ЗУНР, зародилася вільна українська держава.

За словами скульптора Володимира Цісарика, фігура лева зроблена з бронзи світлого кольору, а виноградна лоза – з полірованої бронзи. Камені – блоки світло-сірого граніту. Висота лева – 3 м, загальна висота скульптури – 3,5 м