Біля меморіалу ЗУНР у Львові відбудеться Стрілецька ватра

31 жовтня напередодні відзначення 100-річчя ЗУНР біля пам’ятного меморіалу у Львові відбудеться Стрілецька ватра. Подія запланована на 20:30 на площі біля пам'ятного меморіалу ЗУНР на вул. Городоцькій, 40, який збудували до цієї дати, інформує прес-служба ЛМР.

Ватру організовує «Пласт». Учасники частуватимуться теплим чаєм біля живого вогню, розповідатимуть історії та переглядатимуть фотографії часів творення Західноукраїнської Народної Республіки.

«100 років тому Листопадовий Чин творили молоді люди, серед них було багато пластунів. Тож, зберігаючи традиції, ми зустрінемось на лінії, що була фронтом вуличних боїв, щоб заспівати тих самих пісень, що й хлопці співали 100 років тому», — зазначають організатори.

Нагадаємо, 24 жовтня у Львові встановили скульптурну композицію, присвячену 100-річчю ЗУНР. На вул. Городоцькій, 40 біля Львівського драматичного театру імені Лесі Українки на постаменті стоїть лев, фігуру якого запозичили з герба ЗУНР, та блоки каменю з виноградною лозою — символ того, що з крапель крові українських бійців Листопадового Чину та УГА, пролитої в боях за ЗУНР, зародилася вільна українська держава.

Також міськрада оприлюднила програму відзначення 100-річчя ЗУНР у Львові.