Два пам'ятники ЗУНР у Львові стали мемом

До 100-річчя ЗУНР у Львові на відстані ледь більше 400 м встановили два різні пам'ятники, присвячені одній події. На вул. Городоцькій, 40 міськрада Львова поставила бронзового лева з герба ЗУНР і Львова, а на перехресті вул. Огієнка та Листопадового Чину Львівська ОДА встановила свій варіант монументу – розчахнуту піраміду, з якої виростають руки з тризубом.

Історія про два пам'ятники дала новий поштовх мемам про два Львова. А після відкриття скульптур у соцмережах з'явилися більш обгрунтовані претензії.

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Після відкриття пам'ятників мем про два Львова з виборчої кампанії 2015 року отримав гідне продовження.

Зрештою, часом більше – це навіть краще, аніж менше.

Одночасне відкриття пам'ятників додало б цій ситуації епічності, але не всі плани вдалося реалізувати.

Є кілька версій, чому Львову виявилось недостатньо одного пам'ятника. Наприклад, тимчасове «загострення монументальозу».

Або притаманна українцям необхідність страждати...

...яка інколи розвивається у небезпечний синдром.

За лева на Городоцькій «вписався» навіть Шелдон Купер з «Теорії великого вибуху».

А пам'ятнику від ЛОДА знайшли інші цікаві застосування.

Заголовне фото Bodzjo Jurochko.