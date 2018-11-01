Два пам'ятники ЗУНР у Львові стали мемом
Суспільство

Два пам'ятники ЗУНР у Львові стали мемом

Реакція соцмереж

Назарій Тузяк, сьогодні20961

До теми

До 100-річчя ЗУНР у Львові на відстані ледь більше 400 м встановили два різні пам'ятники, присвячені одній події. На вул. Городоцькій, 40 міськрада Львова поставила бронзового лева з герба ЗУНР і Львова, а на перехресті вул. Огієнка та Листопадового Чину Львівська ОДА встановила свій варіант монументу – розчахнуту піраміду, з якої виростають руки з тризубом.

Історія про два пам'ятники дала новий поштовх мемам про два Львова. А після відкриття скульптур у соцмережах з'явилися більш обгрунтовані претензії.

***

Після відкриття пам'ятників мем про два Львова з виборчої кампанії 2015 року отримав гідне продовження.

Зрештою, часом більше – це навіть краще, аніж менше.

Одночасне відкриття пам'ятників додало б цій ситуації епічності, але не всі плани вдалося реалізувати.

Є кілька версій, чому Львову виявилось недостатньо одного пам'ятника. Наприклад, тимчасове «загострення монументальозу».

Або притаманна українцям необхідність страждати...

...яка інколи розвивається у небезпечний синдром.

За лева на Городоцькій «вписався» навіть Шелдон Купер з «Теорії великого вибуху».

А пам'ятнику від ЛОДА знайшли інші цікаві застосування.

Заголовне фото Bodzjo Jurochko.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Юрій Кучерявий: Про пам’ятники, яких не було, не було – а тепер аж два! ZAXID.NET
Пам’ять і пам’ятники .
ЗУНР, українсько-польські відносини і хто у Львові більший патріот ZAXID.NET
Мемом помазано.
Коротка історія 2015 року у львівських та українських мемах ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук