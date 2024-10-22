Двоповерхова будівля розташована в центрі міста

АТ «Райффайзен банк» 18 жовтня продало з аукціону в системі Prozorro.Продажі приміщення свого відділення в центрі міста Пустомити, що поблизу Львова. В аукціоні взяла участь одна учасниця, яка запропонувала на 200 тис. грн більше за стартову ціну, що становила 3,34 млн грн.

Ідеться про вбудовані нежитлові приміщення площею 168,2 м2 на 1-му та 2-му поверхах двоповерхової адміністративної будівлі. Фактично, це половина будинку в центрі Пустомит з окремим входом і під’їздом для транспорту.

Раніше у приміщенні працювало відділення банку. Земельна ділянка, на якій розташована будівля, має площу 0,0218 га і використовується на праві оренди до 1 серпня 2028 року.

Колишнє відділення банку за 3,54 млн грн купила Віта Бугай. За результатами аукціону, квадратний метр нерухомості обійшовся їй у 21 тис. грн або 510 доларів США за курсом НБУ на день торгів.

Віта Бугай зареєстрована як фізична особа підприємець у Харкові. Вона займається наданням в оренду власної чи орендованої нерухомості, а також прибиранням.