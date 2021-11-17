Концерт «Піккардської терції» був присвячений 30-тій річниці відновлення державності України та 75-річчю ЮНЕСКО

У церкві Сен-Мадлен, розташованому прямо в центрі Парижу, пройшов концерт львівського гурту «Піккардійська Трція». Його організувало посольство України у Франції з нагоди 30-ї річниці відновлення державності України та 75-річчя ЮНЕСКО.

Концерт відкрили перший заступник генерального секретаря ЮНЕСКО Фірмін Едуард Матоко та надзвичайний і повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко.

фото посольства України у Франції

«Для України честь бути частиною ЮНЕСКО – ми поділяємо ці цінності і пишаємося тим, що робимо внесок в цю благородну та гуманітарну місію. Наше географічне положення, наше багатство завжди були як нашою перевагою, так і причиною вторгнення до нас. І навіть якщо сьогодні ми знову зіткнулися із зовнішньою агресією, ми продовжуємо рухатися вперед», – розповів Вадим Омельченко.

Фірмін Едуард Матоко під час виступу також відзначив внесок України в діяльність ЮНЕСКО.

Концерт львівського гурту відвідали сотні людей. Після концерту учасники заходу та виконавці виконали гімн України.