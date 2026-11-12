Це не привід одразу викидати випічку: у багатьох випадках її можна врятувати

Іноді пиріг вже вкривається апетитною золотистою скоринкою, але після перевірки виявляється, що середина ще не пропеклася. Це не привід одразу викидати випічку: у багатьох випадках її можна врятувати. УНІАН розповідає, що робити, якщо пиріг підрум’янився, але залишився сирим.

Що робити, якщо пиріг сирий всередині?

Якщо ви зрозуміли, що всередині пирога залишилося непропечене тісто, у вас є декілька варіантів для порятунку ситуації. Спробуйте один із цих способів, однак не вимикайте духовку і не діставайте пиріг повністю:

Одразу поверніть пиріг у духовку й трохи підвищте температуру порівняно із зазначеною в рецепті. Це допоможе тісту всередині пропектися, проте стежте, щоб низ не пригорів.