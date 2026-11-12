Пиріг підрум’янився, але всередині сирий: два способи врятувати випічку
Це не привід одразу викидати випічку: у багатьох випадках її можна врятувати
Іноді пиріг вже вкривається апетитною золотистою скоринкою, але після перевірки виявляється, що середина ще не пропеклася. Це не привід одразу викидати випічку: у багатьох випадках її можна врятувати. УНІАН розповідає, що робити, якщо пиріг підрум’янився, але залишився сирим.
Що робити, якщо пиріг сирий всередині?
Якщо ви зрозуміли, що всередині пирога залишилося непропечене тісто, у вас є декілька варіантів для порятунку ситуації. Спробуйте один із цих способів, однак не вимикайте духовку і не діставайте пиріг повністю:
- Одразу поверніть пиріг у духовку й трохи підвищте температуру порівняно із зазначеною в рецепті. Це допоможе тісту всередині пропектися, проте стежте, щоб низ не пригорів.
- Якщо пиріг підрум’янився зверху, але всередині сирий, накрийте його фольгою або пергаментом для запікання. Після цього поверніть пиріг у духовку та допечіть його, іноді перевіряючи середину.
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